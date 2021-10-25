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Ali Koç: "Taraftarın istifa çağrısı normal"

#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig
Ali Koç: Taraftarın istifa çağrısı normal

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Alanya yenilgisi nedeniyle takıma tepki gösterenlere hak verdi.

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“Bir düşüş var. Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Bize düşen, bu ekibi toplamak. Bu kadro şampiyonluk için yeter. Mutlaka toparlanıp, zirveye oynayacak.”

Ligde geçen hafta Trabzon’da liderliği kaybeden F.Bahçe’nin, dün evinde Alanya’ya yenilmesi taraftarın sabrını taşırdı. Yönetimin çağrısına uyarak stadı dolduran taraftarlar 90+3’te gelen 2. gol sonrası önce ‘yönetim istifa’ diye tempo tuttut, daha sonra takıma ve Pereira’ya tepki gösterdi. Başkan Ali Koç ise protestolarla ilgili şunları söyledi:

Tepki bu gecede kalsın bu işi birlikte başaracağız

“BİR düşüş var. Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Bize düşen bu ekibi toplamak. Bu kadro şampiyonluk için yeter. Taraftar tepkisinde haklı. Ancak umutsuzluğa kapılmasınlar. Biz bu işi beraber başaracağız. Tepki bu gecede kalsın. Bu takım toparlanacak, zirveye oynayacak.

Havalimanında çok etkilendiler

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Taraftar oyuncuların onlara gitmesine de tepki gösterdi. Özür için gideceklerdi. Geçen hafta havalimanında çok etkilendiler. Taraftarın onlara tepkisi manasızdı. Ben de üzgünüm ama anlık tepkiler veremeyiz.”

BU MAÇTA HAKEMLiK BiR ŞEY YOK AMA...

Koç, MHK için de şunları söyledi: “MHK’de kimse istifa etsin demedim. Yabancı MHK başkanı da talep etmedik. Sistem böyle giderse, yine herkes zarar görecek. Taraftar ‘Sana ne sistemden’ diyor ama en çok F.Bahçe etkileniyor. Bu maçta hakemlik bir şey yok ama Sivas-Adana DS maçında VAR olmasa, penaltı gidecekti.”

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig

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