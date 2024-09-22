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Ali Koç soyunma odasına indi mi? Fenerbahçe'den açıklama geldi

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Galatasaray
Ali Koç soyunma odasına indi mi Fenerbahçeden açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 17:18

Fenerbahçe, 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının devre arasında Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve odada gerginlik yaşandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç’un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Galatasaray

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