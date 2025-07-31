Ali Koç sinyali verdi, Skriniar - Semedo geldi!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Chobani imza töreninde “Transer konusuna gelince, bugün bile bir şeyler olabilir” ifadesini kullanırken, bu açıklamadan saatler sonra iki futbolcu sarı lacivertli takım için İstanbul’a geldi. İlk olarak geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe’nin bonservisini almak için PSG ile uzun süredir görüştüğü Milan Skriniar’ı taşıyan uçak saat 20.00 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.

MiLAN SKRiNiAR STATTA LAZiO MAÇINI SEYRETTi

Skriniar'ın geliş görüntüleri Chobani Stadı’nda canlı olarak yayınlanırken, Lazio maçını izlemek için gelen taraftarlar Slovak futbolcu lehine tezahürat yaptı. Skriniar havalimanında pasaport işlemlerinin ardından Chobani Stadı’na gelerek Lazio ile oynanan hazırlık karşılaşmasını seyretti. Sarı lacivertlilerin Skriniar’ın bonservisi için Paris Saint Germain Kulübü’ne 10 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

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SEMEDO 37 MAÇTA OYNAYIP, 5 ASiST YAPTI

Fenerbahçe, Skriniar’ın ardından ikinci bombayı da Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile yaptı. Son olarak Premier Lig ekibi Wolverhampton’da oynayan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcu saat 00.00 civarında İstanbul’a geldi. Geçen sezon İngiliz ekibinde 37 maçta oynayıp 5 asist yapan Semedo daha önce Beşiktaş’ın da gündemine girerken, Portekizli oyuncunun 4 milyon Euro maaş+ 4 milyon Euro imza parası isteği sonrası transfer gerçekleşmemişti. F.Bahçe KAP’a her iki futbolcu ile de transfer görüşmeleri yapılacağını duyurdu.