Ali Koç, Sergen Yalçın'ın sözlerini hatırlattı ve Galatasaray'a yüklendi: Bu bir şikedir

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında hakem kararları ve gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın'ın Galatasaray'la ilgili sözlerine değinen Ali Koç, "Sergen Yalçın önemli açıklamalarda bulundu. 'Hakemlerden şikayet edecek en son camia Galatasaray'dır' dedi. Herkes böyle bir açıklama yapamaz. Sergen Hoca 'Geçen sezon Antalyaspor'dayken Galatasaray'a hakem hatasıyla yenildik. 6 hafta sonra aynı hakemin olduğu maçta kazandık ve hakem Galatasaray maçındaki hatayı telafi ettik' dedi, ayıp değil mi" diyor. Böyle bir açıklamadan sonra dünyada yer yerinden oynar başka bir ülkede olsa. Bu şike ya! Hakem kimdir? Abdülkadir Bitigen. Kim Bitigen? Geçen sene zoom eğitiminde VAR'a çağrılan penaltı verilen, bana göre penaltı yoktu hafif dokunma var diyen, itiraf eden, VAR'daki adam 'Ruh halimi bilmiyorum, niye' diyen adam. Ne oldu, şampiyonluk gitti!" dedi.