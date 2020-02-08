Ali Koç: Şampiyon olacağımıza gönülden inanıyoruz!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında sarı lacivertli takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

- "Şampiyon olacağımıza gönülden inanıyoruz"

Ali Koç, Süper Lig'in ikinci yarısında oynadıkları futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonluk yürüyüşümüzü büyük kararlıkla sürdürüyoruz. Ersun hocanın önderliğinde takımımız sorumluluklarının farkında, taşıdıklar formanın ağırlığının bilincinde, her maçı final görerek çalışıyorlar. Ligin en iyi futbolunu oynayan, en iyi istatistiğine kavuşan ve şampiyonluğun en büyük adayı konumundayız. Özellikle takımımızdaki arkadaşlık ve uyum, sahadaki mücadele azmi hep birlikte hedefe odaklanmış şekilde ilerlememiz için bizleri çok mutlu ediyor. Taraftarımızın da muhteşem desteğiyle ligin en iyi performansını ortaya koyarak şampiyon olacağımıza gönülden inanıyoruz. Taraftarlarımızından ricam tek vücut ve inançla 29. şampiyonluk yolunda takımımızı desteklemeleridir. Yolun sonunda şampiyon olmak için her şeyi yapacağımızdan emin olmanızı istiyoruz."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim ayındaki divan kurulu toplantısına teşrifini hatırlatan Ali Koç, "Cumhurbaşkanımızın buraya yapmış olduğu teşrifininden dolayı bir kez daha kendisine şükranlarımı sunuyorum. Fenerbahçeliliği için 'Gönül ferman dinlemiyor.' diye burada yaptığın konuşma camiamız için gurur vericiydi. Samimi ifadeleri tüm camiamız tarafından memnuniyetle karşılandı. Kendilerinin liderliğinde yapılan yatırımlarla Türk sporu, tarafsız şekilde tüm spor kulüpleriyle faydalandı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek divan kuruluna katılımı sonrası yaşanan süreçle ilgili Ali Koç, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kulübümüz bazı çevrelerin apaçık hedefi haline geldi. Bazı kendini bilmez medya mensupları kulübümüzü, Cumhurbaşkanımızla ve hükümetimizle karşı karşıya getirmek için yoğun çaba sarfettiler. Ne bizim bugüne kadar söylediklerimizde, ne de ifade edeceklerimizde kesinlikle Cumhurbaşkanımıza, iktidar partimize ya da herhangi bir siyasi partiye karşı tutumuz yoktur, olmamıştır, olmamalıdır. Bu bağlamda kimse camiamızı kendi siyasi hesaplaşmalarına alet etmeye çalışmasın. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra bazı kesimler çok rahatsız oldu."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı kararlarla Türk futbolunda karmaşaya ve güven sarsılmasına neden olduğunu söyledi.

Başkan Koç, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalara eleştiride bulundu.

Özellikle son dönemde TFF ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını vurgulayan Koç, "TFF, görev süresi boyunca kararlarıyla Türk futbolunda karmaşa ve güven sarsılmasına sebep olmaktadır." ifadesini kullandı.

Hakem atamalarıyla ilgili Koç, "Kazandığımız 11 maçın hakemlerinden 9'u bir sonraki hafta saha hakemi olarak görev almamış. Bunu sormak istedim. Anlattılar, kendi mantıklarına göre. Ancak tatmin olmadık. Medipol Başakşehir maçı, hakem Fıray Aydınus. Ne oldu da bu bir sonraki maça atanamadı. Arda Kardeşler. Ligdeki ilk maçımızı yönetmişti. 2 hafta maç alamadı. Aynı hakem haftalar sonra Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynadığımız maçı yönetti. Bu maçta 3 penaltımız verilmemişti. Bu maçın hakem hatalarıyla dolu olduğu her yerde konuşuldu. Bu hakem, sonraki hafta maç aldı. Tatmin olamadığımız kısımlar bunlar." şeklinde konuştu.

Göztepe müsabakasında da attıkları 2. golde hakemin karar vermek için 4 dakika 17 saniye beklediğini kaydeden Koç, şöyle devam etti:

"Hes Kablo Kayserispor maçında Emre saha dışında diyaloğa girdi. Mevzuata göre bile kaptanın ceza alması mümkün değilken hakemlerden ek rapor istenmiş. Bu, hakemlere mesaj vermek değil mi? Gaziantep FK maçında kart bile görmemesi gereken Vedat Muric, niyet okunarak PFDK'ye sevk edildi. İnanın ceza vereceklerdi. Ama ne olduysa veremediler. Bu şekilde bir sevkin niyeti ve amacı hedefi nedir?"

- "Bütün olay, biz Fenerbahçe'ye nasıl transfer yaptırmayız"

Harcama limitleri konusuna da değinen Başkan Koç, şöyle konuştu:

"Yeniden yapılandırmayı yapamadık. Harcama limitlerimiz de farklı ele alındı. Kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya çalıştık. Denkleştirme mantığıyla kabul edilmesi gereken kabul edildi, verilen hak geri alındı. Nihat Özdemir çıkıyor alaycı bir şekilde 'transfer yaptılar' diyor. Biz Falette'e lisans çıkartabildik. Sadık Çiftpınar, maaşından bir kısım fedakarlık yaptı. O şekilde transfer ettik. Hiçbir şey yapamamaz hale getirdiler. Son derece de yorucu ve gönül kırıcı bir süreç yaşadık. Bütün olay biz nasıl Fenerbahçe'ye transfer yaptırmayız."

Harcama limitinin yüzde 30'dan 40'a çıkmasında herhangi bir taleplerinin olmadığını söyleyen Koç, "Bu, Fenerbahçe istiyor konumuna getirildi. 'İstemedik' dedik. 'Çık söyle, kimin istediğini söyle' dedik. Nihat Bey söylemiyor. Kiminle yaptığı görüşmeden sonra limit 30'dan 40'a çıkarıldı? Kulüp bu isteğinde haklıydı. Transferlerden sonra limiti açıklıyorsun. Neden basının önünde söylemiyorsun? Enteresan." diye konuştu.

- Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddiaları

Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa edeceği iddialarıyla ilgili, "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz." dedi.

Nihat Özdemir ile Zorlu Center'da rutin bir görüşme yaptığını ifade eden Koç, şunları söyledi:

"Nihat Bey 'Zorlu'da başka başkanlarla görüştüm' dedi. Daha önce bunu niye söylemiyorsun. Başka kulüpler bunu devamlı gündeme getirdiler. 3 Temmuz'dan bahsediyor Nihat Bey. Tabii ki her şey aynı değil ama hedef aynı. Bugün de Fenerbahçe'nin muhtemel şampiyonluğu engellenmek isteniyor. O gayet iyi biliyor. Nihat Bey başkan olmadan önce de Fenerbahçe'nin 4 hafta arka arkaya yaşadığı hakem hataları gündeme getirmenin ardından gazeteye demeç vererek 'Bu federasyona kefilim, Fenerbahçe mazaret aramasın' demişti. Aynı hafta Nihat Bey'le yaptığımız görüşmede TFF ile ilgili tam tersi görüşlerini paylaşmıştı. Bu süreçte bizlere hak vermesini beklemiyorduk. Yeter ki gölge etmesin. TFF'ye elimizden gelen desteği verdik. Biz de safmışız. Nihat Bey itinayla seçilmiş meğersem. Alınması gereken her kararda kulüplerden oy birliği beklenecekse TFF'ye ne gerek var. Krizleri çözmek için daha sık iletişim yapmalısın. Sorunları biriktirmeyin. İstifa iddiaları var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Dost ortamında 'istifayı düşünüyorum' demeyin. TFF Başkanlığı çok zor görevdir. En ağır görevlerden biridir. Bir de yönetim kurulu üyelerinin birini bile seçemiyorsanız daha zordur. Ticari sebeplerden dolayı manevra alanınız kısıtlıysa işiniz daha zordur."

- "Mustafa Cengiz için talimat değişti"

Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamalara eleştiride bulundu.

Cengiz'in sürekli Fenerbahçe ile ilgili konuştuğunu ifade eden Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Mustafa Cengiz'in açıklamalarını gülerek izliyoruz. Puan silmemize kafayı takmış. Öyle bir durum yok. TFF, zaten size bırakmaz, puan siler. Hızına yetişmek çok zor. Deşifre etmekte zorlanıyoruz. Hayvanlar aleminden ve yemeklerden benzetmeler yapıyor. Çelişen söylemlerde bulunuyor. 'Oyun oynanırken kural değişmez' diyor. Şeffaflıktan bahsediyor. Sırf sizin için geçen sezon talimat değişti. TFF'nin talimatlarının 97. maddesinde hak mahrumiyeti cezası diye madde var. Bu kişiler TFF müsabakalarına iştirak edemez deniyor. Statlara giremez deniyor. 150 gün ceza alıyor. Mektup yazıyorlar TFF'ye. Bu madde değiştiriliyor. Sırf başkan için değiştiriliyor. Harcama limitlerinde esneklik tanınmaması için mücadele ediyor. Ama aynı Mustafa Cengiz, 'UEFA kurallarına göre 5 milyon avro zarar etme limitimiz vardı 147 milyon avro zarar etmiştik. UEFA da bunu anlayışla karşıladı. Teşekkür ediyoruz.' diyor. Kendi ligine geldiğiniz zaman... TFF'yi etkilemeye çalışıyorsunuz. Bu nasıl bir çelişki. Biz açıklamamız gerek her şeyi açıklıyoruz. Biz bilmiyor muyduk geçen sene 10 bin avro menajerlik ücreti harcadığımızı. Dedim ki o zaman siz niye 10 bin avro harcadınız? O kadar oyuncu aldınız? Açıklama yaptı, '13,6 milyon avro ödedim ben.' Nerede bu para? 'Yolda mı düştü ben de bilmiyorum' diyor. Hani şeffaflık. Anlaması zorlu durumlar bunlar"

- Futbolda şike davası

Ali Koç, futbolda şike davasıyla ilgili beraat kararlarına sevindiklerini kaydederek, "Artık kabul edilemez bir şekilde uzayan, son yapılan bozma kararıyla midemizi bulandıran bir süreçte iyi haberler de oluyormuş. Dün aldık. Herhangi bir örgütün olmadığı ispatlanmış oldu. Çok önemli bir adım. Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile davadaki diğer kişilerin örgüt kurduğuna dair asılsızlığı netleştirilmiştir. 3 Temmuz'un kumpastan ibaret olduğuna dair inancımız tamdır. Bu şimdi daha da kuvvetlendi. Bu kararların camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Henüz istediğimiz noktada değiliz." diye konuştu.

- Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te yapılan silahlı saldırı

Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı'na yönelik 2015'te Rize'den dönerken yapılan silahlı saldırıyla ilgili herhangi bir gelişme olmamasından yakındı.

Bu konuyla ilgili somut gelişme olmamasının kaygı verdiğini belirten Başkan Koç, "5 yıl geçmesine rağmen hala şüpheliye ulaşılmamış ve delil bulunamamıştır. Hala en ufak detaya ulaşılmaması anlaşılabilir değil. 50 kişinin ölme ihtimali olan saldırının açıklığa kavuşturulmaması hayatın akışına aykırıdır. 2019 sonuna kadar soruşturmanın biteceği söylendi. Ancak halen bir şey gerçekleşmedi. Bu konunun samimi bir şekilde aydınlatılmaya çalışılmadığını düşündüğümüzü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde girişimlerde bulunmak durumunda kalacağımızı söylemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Son olarak bu akşam oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçı hakkında da konuşan Ali Koç, "Ligin en kuvvetli takımlarından biriyle oynayacağız. İyi bir kadrosu var. Maçı kazanmak durumundayız. Takımımızı destekleyelim. Sonraki iç saha maçı Galatasaray derbisi. Ceza almamıza sebebiyet verecek hiçbir şey yapmayın." diyerek sözlerini tamamladı.

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