Ali Koç neden kaybetti, Sadettin Saran nasıl kazandı?

Fenerbahçe'de, 3 Haziran 2018’de başkanlığa seçilen ve daha sonra yapılan iki kongrede koltuğunu koruyan Ali Koç’un, önceki gün yapılan seçimde Sadettin Saran’a kaybetmesi, tüm Türkiye’de gündemin en çok konuşulan konusu oldu. Başa baş geçen yarışta Saran 12 bin 325 oyla başkanlığa seçilirken, Koç 12 bin 68 oy toplayabildi.

Birçok kişinin ‘sürpriz’ olarak değerlendirdiği bu sonucun ardından, “Ali Koç neleri yanlış yaptı da kaybetti?” ve “Sadettin Saran nasıl kazandı?” soruları akıllara geldi.

Hürriyet olarak bu kritik soruların cevaplarını masaya yatırdık:

ALİ KOÇ'UN 10 BÜYÜK HATASI

1-) FUTBOLDAKi ŞAMPiYONLUK HASRETi

İlk ve en önemli sebep kesinlikle futboldaki başarısızlık. Olimpik branşlarda sayısız başarı kazanılmasına rağmen kulübün lokomotifi olan futbolda 7 yıldır Süper Lig şampiyonu olunamaması, buna karşın ezeli rakip Galatasaray’ın beşinci yıldızı takması, Koç’un kaybetmesinin ana nedenini oluşturdu.

2-) CAMiANIN GÜVENiNi YiTiRDi

Hasretle beklenen şampiyonluğun bir türlü gelmemesi camianın Ali Koç’a olan güvenini yitirip sırtını dönmesine yol açtı. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde tribünlerde dalgalanan “Ali Koç istifa” sloganı ve bazı futbolcuların protesto edilmesi yeni sezonun henüz dördüncü maçında tekrar başladı.

3-) ADEM KÖZ’Ü SARAN’A KAPTIRDI





Ali Koç, 2018 yılındaki kongrede Aziz Yıldırım’a karşı kazandığı zaferin gizli mimarı olan, uzun yıllardır takımın içeride-dışarıda her maçına giden, eski tribüncü ve halen de taraftarlar üzerinde büyük etkisi olan Adem Köz’ün, Saran’ın tarafına geçmesine seyirci kalmasının bedelini pahalıya ödedi.

4-) TRANSFERDE YAPILAN HATALAR

Futbol şubesinin yönetimindeki istikrarsızlık ve hatalardan ders alınmaması. Ali Koç, başkanlık koltuğunda oturduğu 7 yılda 12 teknik direktör ve 112 futbolcu transfer etti. Üstelik bu transferlerin büyük bölümünün sezon başladıktan sonra yapılması takımın başarı grafiğini olumsuz şekilde etkiledi.

5-) ‘LiGDEN ÇEKEBiLiRiZ’ DEDi AMA...

TFF ve hakemlerin kendilerine karşı tavır aldığını öne sürüp 2 Nisan 2024’te Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yaptı. Üyeleri toplantıya çağırırken, “Ligden çekilme kararı için yönetim kuruluna yetki verilmesini” istedi; üyeler bu yetkiyi verdi ancak kullanmayınca, camianın güvenini iyice kaybetti.

6-) SÜPER KUPA FiYASKOSU

2 Nisan 2024’teki Olağanüstü Genel Kurul’da üyelerden aldığı yetki doğrultusunda, 7 Nisan 2024’te Şanlıurfa’da oynanan TFF Süper Kupa maçında G.Saray’ın karşısına U19 takımına çıkarması ve maçın henüz 2. dakikasında yenilen gol sonra takımı sahadan çekmesi, Koç’a prestij kaybı yaşattı.

7-) KONGRENiN TARiHi YANLIŞTI

Geçen sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atılmasının ardından camianın büyük bölümü haziran ayında olağanüstü seçim yapılmasını istedi ve imza kampanyası başlattı. 10 bine yakın imza toplanmasına rağmen seçimi haziranda yapmamakta diretip eylüle alması, Koç için negatif puan oldu.

8-) SEÇiM KONUŞMASI ZAYIFTI

İyi bir hatip olarak bilinen Ali Koç’un kongrenin ilk gününde yaptığı seçim konuşmasının gereğinden fazla uzun sürmesi ve kısa cümlelerden oluşmaması, oylarına olumsuz yansıdı. Koç’un, konuşmasının bazı bölümlerinde kongre üyelerini ‘saygısızlıkla’ suçlaması da olumsuz bir durumdu.

9-) OY KULLANAN ÜYE SAYISI AZDI

49 bin 268 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu Fenerbahçe’de, kongreye katılım oranının yüzde 50’yi bile bulamaması Ali Koç’un seçimi kaybetmesinde önemli etken oldu. Koç, katılımı artırmak için ciddi bir girişimde de bulunmadı. Oysa katılım miktarı 30 bini bulsaydı, Koç kesin kazanırdı.

10-) HAKAN BiLAL KUTLUALP FAKTÖRÜ

Kongrenin haziran ayında yapılması için düzenlenen imza kampanyasının öncüleri arasında yer alan ve başkanlığa adaylığını koyan Hakan Bilal Kutlualp, yarıştan Sadettin Saran lehine çekilince, Kutlualp ve ekibinin oylarının tamamı Saran’a gitti, bu da Koç cephesinin 257 oyla seçimi kaybetmesine yol açtı.

SARAN’IN 10 BÜYÜK ARTISI

1-) KARARLI VE iSTiKRARLIYDI





Sadettin Saran yıllardır Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olmaya kararlı ve hazır olduğunu her fırsatta dile getirdi. Katıldığı bütün toplantılarda ve medyaya yaptığı açıklamalarda, bir gün mutlaka başkanlığa adaylığını koyacağını ifade etti.

2-) SAKiN VE ILIMLIYDI

Ali Koç’un zaman zaman agresif ve baskın tavırlarına karşın Sadettin Saran sürekli sakin ve ılımlı bir politika izledi. Kendisine yöneltilen suçlamalarda bile itidalli davrandı. Kavgadan, polemikten mümkün olduğunca uzak durdu.

3-) EKiBiNiN SÖZÜNÜ DiNLEDi

Saran, iş hayatında olduğu gibi seçim çalışmalarında da ekibiyle sürekli istişare halindeydi. Hiçbir zaman ‘ben bilirim’ havasına girmedi. Canlı yayınlarda bile ekibindeki arkadaşlarından fikir almaktan çekinmedi.

4-) KUTLUALP’i YANINA ÇEKTi

Başkanlığına adaylığını koyan Hakan Bilal Kutlualp’in seçime birkaç gün kala kendi lehine çekilmesi Sadettin Saran için dönüm noktası oldu. Kutlualp ve ekibinin 500 ila bin 500 arasında değişen oyları Saran’a gitti.

5-) TRiBÜNLERi YANINA ÇEKTi

Sadettin Saran’ın seçim politikasındaki en kritik hamle, 2018’deki kongrede tribünleri Ali Koç lehine dolduran Adem Köz’ü kendi tarafına çekmesi oldu. Eski tribüncü Köz, yüzlerce kongre üyesini tek tek arayıp Saran’a oy istedi.

6-) ALi KOÇ’A CEVAP VERMEDi





Sakin ve itidalli tavrından ilk günden bu yana taviz vermeyen Sadettin Saran, kongrenin ilk günü Ali Koç’un kürsüden kendisine yönelttiği suçlamalara cevap vermedi. Polemiğe girmek yerine sessiz kaldı, bu da ona oy olarak geri döndü.

7-) MURAT SALAR FAKTÖRÜ

Aziz Yıldırım’ın yakın dostu ve Fenerbahçe yönetiminden eski çalışma arkadaşı Murat Salar’ı listesine alması Sadettin Saran’ın oylarında ciddi bir yükselişe yol açtı. Tahminen bin 500 ila 3 bin arasında oy Koç’tan Saran’a geçti.

8-) ŞAMPiYONLUK SÖZÜ VERDi





Saran, seçim kampanyası sırasında Fenerbahçe camiasının en çok duymayı istediği kelimeleri kullandı: “Şampiyon olacağız.” Ali Koç’un her fırsatta ön plana çıkardığı mali konular ve olimpik branşlara hemen hiç değinmedi.

9-) AYRIŞTIRMACI DEĞiL BiRLEŞTiRiCi

Seçim çalışmalarında Sadettin Saran’a olumlu puan kazandıran yönlerinden biri, ayrıştırıcı olmamasıydı. Fenerbahçe’nin başarısı için eski başkan Aziz Yıldırım dahil camianın her kesimiyle kucaklaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.

10-) AZiZ YILDIRIM’IN TARAFSIZLIĞI

Eski başkan Aziz Yıldırım’ın, bir dönem kavgalı olduğu Sadettin Saran konusundaki tutumunu yumuşatıp, kongreden bir gün önce, “Ben hiçbir adayı desteklemiyorum” açıklaması yapması, Saran’ın oylarına olumlu yansıdı.