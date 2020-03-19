Ali Koç neden kadınlar derbisindeydi?

OYUNCULAR HUZURSUZ

Başkan Ali Koç’un geçtiğimiz cumartesi günü kadın basketbolcuların Galatasaray ile oynadığı ve 80-77 kaybettiği derbi maçı salondan izlemesinin sebebi de buydu. koç, oyuncuların para sorununu çözmek için çaba sarf ettiğini göstermek ve onlara moral vermek için karşılaşmayı Ahmet Cömert Salonu’ndan seyretti.

Ali Koç, saat 13.00’te oynanan bu karşılaşmanın ardından uçağa binerek futbol takımının İttifak Holding Konyaspor ile yaptığı maça gitti.