Ali Koç: Mourinho parayı seçseydi, Suudi Arabistan’a giderdi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho’nun kendilerini seçme sebebinin para değil proje olduğunu söyledi. Koç, şöyle konuştu: “Sayın Mourinho, parayı seçseydi Suudi Arabistan’da olurdu, Türkiye’de başka kulüpte olurdu, diğer seçim adayımızda olurdu. Bizim ona sunduğumuz proje neticesinde teklifimizi kabul etti. Biz, şampiyonluğa oynarken ona teklif yapmadık. Teklifimizi beklediler. Ligimiz biter bitmez de kendileriyle temasa geçtik.

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU HAMLE

İyi gidiyoruz, bunun başarmanın yolu da böyle kalibrede bir hoca getirmek. Bence doğru hamleyi, doğru zamanda yaptık. Birbirimizi tanıdıkça, anladıkça kimya ve frekansın tuttuğunu gördük. Mourinho’ya gelme nedenini sordum. ‘Türkiye ve Fenerbahçe, bana çok şey katacak’ dedi. Fenerbahçe’ye şampiyonluklar getirirsem ve Avrupa’da ilk iki turnuvada iyi işler yaparsam, insanlar ‘Winner (kazanan) karakterini Fenerbahçe’ye de uyguladı’ diyecekler. Bu da kariyerime katkı sağlayacak.”

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BiZ GERÇEKLERi ANLATIYORUZ HAYAL SATMIYORUZ

Ali Koç, “Aziz Yıldırım ‘Mourinho ile benim sayemde anlaştılar’ dedi. Bu işin aslı nedir?” sorusuna verdiği yanıtta, “Biz hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. 6 senedir hiçbir transferde haber sızdırmadık. Transferi yaptıktan sonra açıkladık. Jose Mourinho’da da aynı şey oldu. Sayın Yıldırım ‘Anlaştık’ dedi ama işin gerçeği böyle değildi. Mario Branco’nun yaptığı temasların sonucunda bu masada oturuyoruz” ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın, “Fenerbahçe’yi mutlaka şampiyon yapacağız” sözünü de değerlendiren Koç, “Şampiyonluk sözü verdiğinizde, şampiyon olmuyorsunuz. Ben şu sözü verdim; şampiyonluk sözü vermeye gerek duymayacak bir takım kuracağız. Genç kongre üyelerinin gönlünü çalmak için boş sözler vermeyeceğiz. ‘Anlaşacağız’ dersek, yaparız. 3-5 oy için bitmemiş transfer açıklamayacağız. Böyle seçim kazanmayalım!” dedi.