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Ali Koç, kavgaya değil, sakinleştirmeye koştu!

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Beşiktaş
Ali Koç, kavgaya değil, sakinleştirmeye koştu
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 07:00

Beşiktaş - Fenerbahçe basket maçında Ali Koç'un koşar adım locaya çıkmasının sebebi belli oldu.

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Basketbolda Türkiye Sigorta Süper Ligi’nin şampiyonunu belirleyecek Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko final serisinde önceki gün oynanan dördüncü karşılaşmanın son anlarında yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü... Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki karşılaşmayı siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile yan yana saha kenarından izleyen sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, oyunun durakladığı bir anda, bitime 40 saniye kala koşar adım sahayı terk edip yönetici arkadaşlarının bulunduğu locaya çıktı.

Karşılıklı parmak salladılar

Bu sırada kameralar Koç’a doğru çevrilirken, onun hızlı adımlarla gittiği locada bulunan Fenerbahçe yöneticileri ile yan taraftaki Beşiktaş taraftarları arasında ağız dalaşı yaşandığı ekranlara yansıdı. Aralarında Hulusi Belgü ve Burak Kızılhan’ın da bulunduğu Fenerbahçeliler ile Beşiktaşlılar arasında küfürlü tartışmalar yaşanırken, tarafların karşılıklı olarak birbirlerine parmak sallayıp tehdit ettiği görüldü. Bu görüntülerden sonra kafalarda, “Ali Koç kavgaya mı gitti?” sorusu oluştu.

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Sertaç Komsuoğlu’na sözlü taciz

Cevap kısa sürede ortaya çıktı... Koç kavga etmeye değil, tam tersine yöneticileri sakinleştirmek için locaya gitmişti. Nitekim Koç’un çabaları kısa sürede sonuç verdi. Gerekli müdahaleyi yapan spor polisi ve Serdal Adalı’nın da Fenerbahçeliler’in locasına gelip kendi taraftarlarına “Sakin olun” çağrısı yapması sayesinde gerginlik fiziksel bir kavgaya dönüşmedi. Daha sonra Fenerbahçe yöneticilerinin salondan çıkışı sırasında Sertaç Komsuoğlu’na bazı taraftarların sözlü tacizleri olduysa da güvenlik görevlileri müdahale ederek olayın büyümesini önledi.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Beşiktaş

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