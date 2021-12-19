Ali Koç ile Kenan Koçak derbide yan yana

Süper Lig'in 17. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü.
Mücadelenin bitimiyle istifa sesleri yükselirken karşılaşma öncesinde Ali Koç, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak'la yan yana geldi.
Pereira'nın geleceği tartışma konusu olurken Fenerbahçe ile ismi anılan Kenan Koçak, Beşiktaş derbisini Kuntz'la birlikte tribünden takip etti.
Müsabakanın öncesinde Kuntz'la kucaklaşan Ali Koç, Kenan Koçak'a da selam vermeyi ihmal etmedi.
Başkan Ali Koç ile Kenan Koçak arasındaki samimi görüntüler objektiflere yansıdı.