Ali Koç: Fenerbahçe'nin hakkı yendi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli kulüp için yaptıklarından bir gün dahi pişmanlık duymadığını söyledi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’e röportaj veren sarı lacivertlilerin başkanı “Allah bana Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık makamını nasip etti; bu makamda oturuyorsanız “keşke” değil “iyi ki” dersiniz. Fenerbahçe Başkanı iseniz, zaten futbolun içine sonuna kadar girmek zorundasınız. Bu konuda pişmanlığım değil, üzgünlüğüm var. Üzgünüm, çünkü başkanlık dönemimde göz göre göre pervasızca Fenerbahçe’nin hakkı yendi. Türk futbolundaki adaletsizlik ve haksız rekabetin boyutu artık herkes için aşikar” ifadelerini kullandı.

ÇOK ŞEYE DE MAL OLDU

F.Bahçe Başkanlığı’nın kendisine hem pek çok şey kattığını hem de pek çok şeye mal olduğunu belirten Koç “Detayları bu röportaja sığmaz” derken “Başarı sadece futbol şampiyonluğu mu?” şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi: Futbolumuzdaki son 5 ve 10 sezon istatistiklerine baktığınız zaman Fenerbahçe gayet başarılı ve bu istatistiklere rağmen şampiyonluğu yoksa işte bu durum bahsettiğim haksız rekabetin diz boyu olduğu futbol iklimimizden kaynaklanıyor.”