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Ali Koç: 'Fenerbahçe Çağı'nda büyük başarılara birlikte ulaşacağız

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Galatasaray
Ali Koç: Fenerbahçe Çağında büyük başarılara birlikte ulaşacağız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni yönetimle bilrlikte göreve gelen kurulların mazbata töreninde açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de göreve gelen kurullar mazbatalarını aldı. Başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada, Galatasaray'a göndermede bulunurken, "Bir rakibimiz şampiyon oldu, üç gün ya konuşuldu, konuşulmadı. Fenerbahçe'nin yeni hocası, seçimleri konuşuldu" dedi. Aziz Yıldırım ile yaptıkları canlı yayının Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterdiğini sözlerine ekleyen Koç, "Saat 11.00'da televizyona çıkıp izleyicilerin yarısının izlediği bir program olması bir kez daha Fenerbahçe’nin büyüklüğünü gösterdi. Fenerbahçe çağının başlangıcı ifade ettiğim bu dönemi inşallah hep beraber omuz omuza, birbirimizden güç alarak, birbirimize güç vererek Fenerbahçe’yi beklentilerimizin ötesinde başarılara hep beraber ulaştıracağız” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Galatasaray

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