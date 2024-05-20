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Ali Koç, devre arasında oyunculara seslendi: Haydi beyler Fenerbahçe için kazanın bu maç

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Ali Koç
Ali Koç, devre arasında oyunculara seslendi: Haydi beyler Fenerbahçe için kazanın bu maç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçının devre arasında takımının soyunma odasında görüntülü telefon görüşmesi yapıp moral verdi.

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Koç konuşmasında, “Bugün kazansanız da kazanmasanız da her birinizle gurur duyuyorum. Siz harika oyunculardan, harika karakterlerden oluşan mükemmel bir takımsınız. 10 kişi olsanız da sahaya koyduğunuz ruhla bu maçı alacaksınız. Haydi beyler ailemiz için, Fenerbahçe için alın bu maçı. Kimin hak ettiğini herkese gösterin. Hak eden sizsiniz” ifadelerini kullandı. Maçtan hemen sonra RAMS Park’a giderek takımını soyunma odasında ziyaret eden Ali Koç, ardından oyuncularla birlikte sahaya çıkıp, Fenerbahçe ayrılan ancak o sırada boş olan tribünleri selamladı. Bu arada sarı kırmızılı tribünlerin boşalmasının ardından statta bulunan Fenerbahçe taraftarlarına uzun süre Galatasaray marşları dinletildi.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Ali Koç

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