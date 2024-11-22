Ali Koç: Çok şey birikti, konuşacağım!

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç önemli ifadeler kullandı.

Fenerium'un yeni tır tanıtımında konuşan Koç, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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İşte Ali Koç'un sözleri:

"ALLAH RAZI OLSUN"

"Her zaman söylediğim gibi; Fenerbahçe'nin farkı; gelir, eğitim, kültür seviyesi ne olursa olsun taraftarımız söz konusu Fenerbahçe ise olağanüstü sınırları zorlayacak cömertlik gösteriyor. Bunu her alanda görüyoruz. Allah onlardan razı olsun."

"YAKINDA SÖYLEYECEĞİM"

"Şu anda gündem konuşursam, buradaki arkadaşlara haksızlık olur. Ama benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında."

"SON DERECE MEMNUNUZ"

"2-3 milyon euro net kardan 27 milyon euro net karlara geldi. PUMA ile işbirliğimiz çok büyük etki yaptı bunda. Yeni bir üreticiye geçiyoruz. Orada da iyi bir anlaşma yaptık. Hayırlı, uğurlu olsun. Fenerium'un gidişatından son derece memnunuz. Bizim bu yüksek ciroları yakalamamız sadece forma satışından değil, envayi çeşit ürünlerimiz var. Hepsi iyi performans sağlıyorlar. Buna mukabil, analog yönetilen şirket son derece dijital süreçlerle yönetilen bir şirket haline geldi. Herkes, en büyük mağazamızı stadyumun altında sanıyor ama artık online mağazamız, en büyük mağazamız konumuna geldi. Daha çok gidecek yolumuz var. Tüm taraftarlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."