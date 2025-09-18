Ali Koç: 'Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta ertelemem maçında Alanyaspor ile Kadıköy'de 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, maçın ardından sert konuştu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"OPERASYON YAPILDI"

"Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur."

"YÜZSÜZ BİRİ"

"Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. Bile bile isteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra."

"BÜTÜN ÜLKE GÖRECEK"

"Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz."

"BU HAKEMİ BURAYA YOLLAYAN SORUMLUDUR"

"Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur."

"BU ZİHNİYET DURAMAYACAK"

"Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başta MHK olmak üzere herkesle mücadele edeceğimizi, Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyet duramayacak. Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız."

"GÖRDÜĞÜNÜ ÇALMAMASI OLACAK İŞ DEĞİL"

"Çok mu iyi oynadık, hayır. Beraberliği hak ettik mi, hayır. Penaltı kaçırdık, saçma sapan gol yedik. 3-0, 5-0, 4-1'ken olsa bir şey olmaz ama tamam. 2 pozisyon aynı anda penaltıyı VAR'ın çağırmaması, hakemin gördüğünü çalmaması olacak iş değil. Bu adamlar buraya bir vazife için geldi. Vazifelerini yerine getirdiler."

"HACIOSMANOĞLU'NU ARADIM"

"Hacıosmanoğlu'nu aradım, pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum."

"HESAPLAŞMAM YENİ BAŞLIYOR"

“Pazar günü seçim olmasaydı TFF’ye binlerce kişiyle yürürdük. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor.”

"KENDİ MENFAATLERİMİZİ KORUYACAĞIZ"

"Pazartesi gününden itibaren kim olursa artık gerekiyorsa sokağa dökülmek, gerekirse TFF'ye gitmek, gerekirse Beylerbeyi'ne gitmek... Bunun zamanı gelip, geçmiştir. Kendi menfaatlerimizi artık kendimi koruyacağız."

"CİHAN AYDIN BİR DAHA GELİRSE..."

"Cihan Aydın bir daha bu stada gelemez! Fenerbahçeliler stada sokmaz, binlerce kişi sahaya iner!"

