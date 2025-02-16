Ali koç: 'Bizim hikayemiz haram değil, alın teri!'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün dün yapılan yüksek divan kurulu toplantısında, Galatasaray yönetimine eleştiri yağdırırken, gelecek hafta oynayacakları derbi maçı yabancı bir hakemin yönetmesi gerektiğini söyledi. Koç’un açıklamaları şöyle:

"GOOGLE’DA KİMiN NE OLDUĞU ÇIKIYOR"

"Bizim hikayemiz haram değil alın teri. Bu anlamda veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Bizim gibi değerleri kayıt dışına itmeyin, zaten girmeyiz. Rekabet ettiğimiz yerlerde sorun varsa bunu giderin. Biz bilmiyor muyuz bahis sitesinden reklam almayı ama çok şükür bizde ‘Google’ kullanan insanlar var, bakınca kimin ne olduğu çıkıyor. Siz gece nasıl rahat uyuyorsunuz merak ediyorum."

"ADİL BİR REKABET DÜZENİ İSTİYORUZ"

Adil rekabetin olmadığı bir düzeni şiddetle reddediyoruz. 3 senedir kendi sahasında kırmızı kart görmeyen, kart görmeyeceğinin verdiği özgürlükle mücadele eden bu takımın oyuncuları Avrupa’daki 11 maçında 28 sarı kart, 3 kırmızı kat görmüşler. Mevcut hocalarının görevde olduğu 94 Süper Lig maçında 6 kırmızı kart, 25 Avrupa maçında 6 kırmızı kart görmüşler. O yüzden burada muvaffak oluyorsunuz.

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"İLLEGAL BAHiSLE MÜCADELEYE DEVAM"

Biz, TFF ve MHK’yi yalandan istifaya çağırıp, sonrasında ‘Tarihin en kötü başkanı’ dediğiniz insanların göreve devam etmesi için entrikalara girmeyiz. Tükürdüğümüzü de sizin gibi yalamayız. Futboldaki sorunun kaynağını tespit edip cesur olmak lazım. Bugünkü federasyon bunu yapmaya çalışıyor. Türk futbolunu yeniden inşa etmek gerekiyor. Aynen illegal bahis konusundaki gibi gerekirse tek başımıza mücadele edeceğiz.

"MEVCUT DÜZENİ KORUMAK İSTİYORLAR"

Bu kulübün yaptığı samimiyetsiz istifa çağrılarının amacı, mevcut düzeni düzeltmeye yönelik değil, korumaya yöneliktir. Kendi oy verdikleri TFF başkanının bizi kolladığını söylüyorlar. Eyüpspor, Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe maçlarını hakemler gerektiği gibi yönetseydi, kartları, penaltıları futbolun adaletine uygun şekilde verselerdi, bugün kimin lider olduğu ortadaydı.

"KUPALARI NASIL KAZANDIKLARI BİLİNİYOR"

Fenerbahçe, huzuru bozan değil, Türk toplumunu ele geçirmeye çalışan terör örgütüne karşı duran duvardır. Bir camianın son 30 yıldır hangi düzenin parçası olarak korunduğunu, kupaları nasıl kazandığını herkes biliyor. Oyuncuları sistematik olarak hakemleri aldatabiliyor. Lisanssız sporcu yarıştırmak nedir arkadaşlar! Biz değişmelerini beklemiyoruz. Ayrıcalığa alıştıkları için eşit mücadeleye itiraz ediyorlar.

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"MERTENS SENEYE F.BAHÇE’DE DİYE YAZIN"

Yarıda kalan bir Adana Demir maçı var. Sahtekâr, hırsız futbolcuları konuşulacağına iş Fenerbahçe-Galatasaray’a döndü. Biz kurgulamışız diyorlar. Biz mi yaptık? O zaman ‘Mertens seneye Fenerbahçe’de’ diye yazın. Çünkü bu kurgunun gerçek olabilmesi için planın en önemli öznesi Mertens değil mi? O sahtekârlığı yapıp penaltıyı alan Mertens değil mi? Fenerbahçe, hırsıza ‘Hırsız var’ diyen taraftır, bunu anlamadılar.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR YABANCI HAKEM ŞART"

Galatasaray derbide yabancı hakem istemiyorsa bu riyakârlıktır. Demek ki açıklamalarında samimi değiller. Türkiye’nin, Türk futbolunun huzuru için, özellikle bu maç özelinde Türk hakemlerini de korumak adına, dünya çapında hakemlerden biri getirilirse tartışmalar son bulur. Şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için kulüplerin talebi olmadan federasyonun yabancı hakemi getirmesi gerekir.”

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"G.SARAY TALISCA’YA 2 MiLYON EURO DAHA FAZLA TEKLF ETTİ AMA ALAMADI"

Kış transferlerinin perde arkasını ve gerekçelerini anlatan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anderson Talisca ve Milan Skriniar için Galatasaray ile yarışıp kazandıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Anderson Talisca için hayalimiz ocak başı getirmekti. Her şeyde anlaştık ancak Arap kulübünde yönetim değişikliği oldu. Biz Skriniar’ı transfer ettikten sonra malum kulüp, işi bozmak için araya girdi ve 2 milyon Euro fazla para teklif etti. ‘Etmedik’ demesinler bir sürü şeyi inkar ettikleri gibi. Hem Talisca hem menajeri, 93. dakikada rakibimiz sürece dahil olup çok daha yüksek teklifler vermesine rağmen dik durdular. Diego Carlos’ta da son anda pürüzler yaşandı ama o da dik durdu, Fenerbahçe’yi tercih etti. Herhalde Fenerbahçe, Skriniar’ı transfer edene kadar haberleri duymamışsınızdır. Halbuki Skriniar’ın hangi kulübe gideceği çarşaf çarşaf haberleştirildi!

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"AZİZ YILDIRIM ‘SKRINIAR’I MUTLAKA TRANSFER EDİN’ DEDi"

Yılbaşında Aziz Yıldırım başkan ile yemek yedik, ‘Skriniar’ı kaçırmayın, muhakkak transfer edin’ demişti başkan. Skriniar, ‘Türkiye’ye gelirsem Fenerbahçe’den başka kulübe gitmem’ dedi. Verdiği sözü tuttu. Büyük bir futbolcu, büyük bir lider aldık. Malum yer ‘İlgilenmedik’ falan dedi, dibine kadar ilgilendiler. Tereyağdan kıl çeker gibi transferi yaptık.

"ALİ ŞANSALAN BASKI ÜZERİNE BİZİM MAÇIMIZA YOLLANDI"

Mimovic, geleceğe yatırımdır. ‘14 yabancı varken niye 15’inciyi aldınız’ diyebilirsiniz, bu fırsatı kaçırmamak istedik. Önümüzdeki sezon Mimovic’ten çok büyük fayda sağlayacağız. Güzel, bir nebze pahalı ama gelecek açısından önemli transferler yaptık.”

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Ali Koç, bugün Kasımpaşa karşılaşmasında düdük çalacak olan Ali Şansalan’ın yaklaşık 3.5 yıl sonra maçlarına atanmasıyla ilgili, “Kendisiyle ilgili görüşümüzü o zaman söylemiştik. İnşallah o zamandan bu yana biraz ders almıştır ve hakemliğini ilerletmiştir” dedi.

Koç, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada “Bir maçta vereceklerdi, bu maça tesadüf etti. Ama keşke sosyal medya baskısı ile olmadığı intibası olmasaydı. Çok baskı yapıldı. Baskı üzerine yollandı” diye konuştu.