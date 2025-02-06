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Ali Koç: Arbede oldu, küfür duymadım | Selahattin Baki: Küfür var, ortaya söyledim

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#FENERBAHÇE#GALATASARAY#Ali Koç
Ali Koç: Arbede oldu, küfür duymadım | Selahattin Baki: Küfür var, ortaya söyledim
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı - lacivertlilerin eski yöneticisi Selahattin Baki, olaylı Galatasaray derbisi ile ilgili mahkemede ifade verdi.

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SÜPER Lig’de geçen sezon 19 Mayıs 2024’te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, o dönem sarı lacivertli kulübün yöneticisi olan Selahattin Baki’nin, sarı kırmızılıların genel sekreteri Eray Yazgan’a küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, başkan Ali Koç ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi.

KUTLAMA YAPMAK iSTEDiK

KOÇ ifadesinde, “Her kazanan takım gibi fotoğraf çekilip kutlama yapmak istedik ancak karşı tarafın engellemeleri nedeniyle arbedeler yaşandı. Ben iki taraftan da hakaret içerikli söylem duymadım” dedi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen Baki de savunmasında şunları söyledi:

ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

“KUTLAMAMIZ sırasında Eray Yazgan’ın da olduğu 4 Galatasaraylının başkana parmak sallayarak küfür ettiğini gördüm. Bunun üzerine ‘El kol hareketi yapmayın’ diyerek küfrettim. Ancak bunu Yazgan’a değil, ortaya söyledim.”

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‘YOK’ DERNEĞi KURSUN

BAKi, Habertürk’e yaptığı açıklamada ise, Yazgan’ın duruşmaya gelmediğini belirtip, “Kendisi benim için yok hükmünde biri. ‘Yok’ adında bir dernek kurabilir, ‘yanak okşatan karaborsacılar derneği” dedi.

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#FENERBAHÇE#GALATASARAY#Ali Koç

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