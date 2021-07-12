Ali Gürbüz kimdir, nereli, kaç yaşında? 660. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Başpehlivanı oldu

Ali Gürbüz, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi oldu. Aile geleneği başpehlivanlığın üçüncü kuşak temsilcisi olan Ali Gürbüz'ün babası ve dedesi de başpehlivandır. Yağlı güreş organizasyonlarının öne çıkan ismi Ali Gürbüz, ilk başpehlivanlığını 2011 yılında almıştı. Ali Gürbüz kimdir nereli kaç yaşında? Ali Gürbüz boy ve kilo bilgileri

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Ali Gürbüz 1987 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğlu olan Ali Gürbüz, 2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Antrenörlüğü bölümünde eğitim alan Ali Gürbüz, 2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu.

651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yenerek unvanını korudu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2011-2012 yıllarında altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Abdullah Güngör’ü, ikinci turda Serhat Gökmen’i, üçüncü turda İsmail Koç’u, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Hamza Köseoğlu’nu yenerek, finale adını yazdırdı. Gürbüz, final güreşinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti şampiyonu oldu.

ALİ GÜRBÜZ BOY VE KİLO BİLGİLERİ

Ali Gürbüz 1.97 boyunda ve 120 kilo ağırlığındadır.