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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Ali Emre Yanar: "Her zaman göreve hazırım..."

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Ali Emre Yanar: "Her zaman göreve hazırım..."
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kalecilerinden 21 yaşındaki Ali Emre Yanar, göreve hazır olduğunu bildirdi.

Ali Emre Yanar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 12 yıldır Altınordu'da olduğunu belirtti.
Trabzonspor'a transfer olan Erce Kardeşler ve bu sezon takımın kalesini koruyan Erhan Erentürk'ten çok şey öğrendiğini ifade eden Ali Emre Yanar, "Altınordu artık benim evim. Her zaman göreve hazırım. Bana her zaman güvenen teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu’na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ali Emre Yanar, 2017-2018 sezonunda Denizlispor ile oynanan lig maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığının çok zorlu bir süreç olduğunu belirterek, "Artık her şey geride kaldı ve ileriye bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

Ali Emre Yanar: Her zaman göreve hazırım...

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