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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

Ali Çetin: "Mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz..."

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Ali Çetin: "Mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz..."
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Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı loca kararına istinaden Denizli Atatürk Stadı'na 2 bin taraftar kapasiteli loca yapım çalışmasına devam ettiklerini açıkladı.

Çetin, gazetecilere yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında stadın loca kapasitesini artırmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

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Maske, mesafe ve hijyen kriterlerine uygun şekilde taraftar desteğini almayı hedeflediklerini belirten Çetin, "Statta mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz. Loca inşasına gece gündüz devam ediyoruz. Hedefimiz Beşiktaş maçında 2 bin taraftarımızla beraber olmak." dedi.

 

Ali Çetin: Mevcut 10 loca sayımızı 70e çıkartmak için çalışıyoruz...

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