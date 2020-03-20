Ali Çetin: "Liglerin ertelenmesi iyi oldu, önemli olan sağlık..."

Koronavirüs salgını yüzünden alınan önlemler kapsamında Türkiye'de liglerin süresiz ertelenmesinin ardından Denizlispor'da teknik heyet tarafından futbolculara 4 gün izin verildi.

Yerli ve yabancı oyunculara yurt dışına çıkmamaları gerektiği tebliğ edildi.

Sakatlığı süren oyuncuların tesislere gelip bireysel olarak tedavi ve çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri aktarıldı.



Denizlispor Başkanı Ali Çetin liglerin ertelenmesinin kulüpler ve oyuncular için yerinde bir karar olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcuların psikolojilerinin olumsuz yönde etkilendiğini ifade eden Çetin, "Koronavirüs salgını nedeniyle futbolcular antrenmanlara ve müsabakalara çıkmak istemiyorlardı. Bulaşıcı hastalık nedeniyle psikolojik olarak olumsuz etkilendiler. Liglerin ertelenmesi takımlar için de oyuncular için de çok iyi oldu. Önemli olan sağlık, maçlar 1 yada 2 ay sonra oynanabilir" dedi.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!