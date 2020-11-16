Ali Çetin: İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatmak istediklerini söyledi.



Sezon başında takımın yüzde 70'inin yenilendiğini, takımın yeni yeni birbiriyle kaynaştığını, bu nedenle ilk 8 haftada istediklerini alamadıklarını anlatan Çetin, "Çok şanssızlıklar yaşadık. Özgür, Sakıb, Sacko ve Mustafa sakatlandı. Mücadele etmemiz gerekiyor. Çok iyi bir takımımız var" dedi.



Ligde her takımı yenebilecek güçte olduklarını dile getiren Çetin, "Bizim için kiminle oynayacağımız önemli değil. Takıma yüzde 100 güveniyorum. Gaziantep maçını kazanıp sahamızda ilk galibiyetimizi almak ve çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ İŞİNİN BAŞINDA"

Pandemi nedeniyle gelirlerinin yüzde 22 azaldığını, yaklaşık 20 milyon lira kayıplarının bulunduğunu anlatan Çetin, "Biz Anadolu kulübüyüz. Çok para harcama şansımız yok. İyi bir takımız. Üzerimizde bir şanssızlık var. İnşallah kısa süre sonra üzerimizdeki ölü toprağını atıp gerçek Denizlispor'u izleyeceğiz" diye konuştu.



"PROSINECKI İŞİNİN BAŞINDA"

Teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevini sürdüreceğini de belirten Çetin, şunları kaydetti:



"Teknik direktörümüz işinin başında. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yaşadığımız sıkıntıları en kısa sürede aşacağız. Prosinecki iyi bir teknik direktör. Hocamız da çok emek veriyor. Hoca başarılı olmak, kazanmak istiyor. Kulüp tesislerinde kalıyor. Bu emeklerin karşılığını en kısa sürede alacağımıza inanıyoruz."

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