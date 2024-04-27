Ali Bilgin ve Ekrem Dağ'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi flaş yorum! "Tahammülü kalmadı, kimse küçümseyemez"

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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugün Ülker Stadı’ndaki maçta kozlarını paylaşacak.

Geçen haftaki Sivasspor maçından 2-2 beraberlikle ayrılan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, kritik 90 dakikaya odaklandı. Geçtiğimiz günlerde Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, Kadıköy’den 3 puanla ayrılarak Avrupa Kupalarına katılma yolunda şansını devam ettirme peşinde.

Eski futbolculardan Ali Bilgin ile Ekrem Dağ, her iki ekibin ligde son dönemde sergilediği performansı ve dev mücadeledeki şanslarını değerlendirdi.

ESKİ FUTBOLCULAR ALİ BİLGİN VE EKREM DAĞ’IN DEV DERBİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:

ALİ BİLGİN: “FENERBAHÇE, ELİNDEKİ BÜTÜN ŞANSI GALATASARAY’A VERDİ”

Sivas maçında alınan beraberlik aslında beklenmedik bir durumdu. Fenerbahçe’nin Avrupa maçından sonra oyun olarak etkilenmesini aslında bekliyordum ama yine de Sivas maçını kazanacağını düşünüyordum. Çünkü artık son 5 maça giriyorsun ve şampiyon olmak istediğin için mecburi olarak bu deplasmandan 3 puanı almak zorundaydın. Bu puan kaybıyla beraber bütün kozlar Galatasaray’ın eline geçti. Normalde Fenerbahçe, sadece Galatasaray ile oynayacağı maça odaklanacaktı. Galatasaray maçını ve diğer maçları da kazandığında her şey kendi elinde olacaktı. Fenerbahçe, Sivas maçındaki beraberlikle birlikte bir nevi elindeki bütün şansı Galatasaray’a verdi. Fenerbahçe’nin sezona başladığındaki parolası şampiyonluktu. Avrupa’da da iyi gidince bu sefer bütün kupalara aday olan bir Fenerbahçe’den bahsetmeye başlamıştık. Olympiakos maçında, ‘Bunları eler geçeriz’ diye beklenti vardı ama ilk maça baktığımızda 3 tane gol yediklerini görüyoruz. Süper Kupa’daki kaotik ortam ve baskı tabii ki oyunculara da yansıdı. Daha sonraki süreçte yaşanan olaylarda Süper Kupa hediye edildi diyebiliriz. Ayrıca 14 gün içinde Avrupa Kupası’ndaki şansını da kaybetti. Diğer yandan Süper Lig şampiyonluğu için Galatasaray’ın alacağı skorlara bağlı olacaklar.

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“İSMAİL KARTAL, OYUNCU TERCİHLERİNİ DAHA FARKLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİREBİLİRDİ”

Bir teknik direktörün galibiyette nasıl önemli bir payı varsa, mağlubiyette de var. İsmail Kartal, oyuncu tercihlerini daha farklı şekilde değerlendirebilirdi. Galibiyette teknik direktöre yazıyorsa, mağlubiyette de yazar. Fenerbahçe, geçmişte ne zaman iki forvete döndüyse hep skoru lehine çevirmeyi başardı. Fenerbahçe’nin Sivas maçında gole ihtiyacı vardı ama oradaki ilk oyuncu değişikliklerine baktığınızda oyuna Mert Müldür girdi. Ardından hazır olmayan bir Cengiz Ünder mücadeleye dahil oldu. Cengiz, birkaç maçtır yoktu. Kenarda bekleyen bir Batshuayi vardı. Son dakikada gelen penaltıyla maçın berabere bitmesi kötü oldu. Fenerbahçe’nin bu maçtan bir şekilde galibiyetle çıkması gerekiyordu. Sivas beraberliği sonrası Fenerbahçe’den beklentiler aşağıya doğru gitti.

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“FENERBAHÇE’NİN DERBİDE OLASI BİR PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK”

Fenerbahçe’yi derbi maçında sezon başından beri oynadığı baskılı bir atmosfer bekleyecek. Beklentiler yüksek olduğundan dolayı baskı altında oynayan bir Fenerbahçe vardı. Şimdi bugün ‘Tamam mı devam mı’ maçı oynanacak. Fenerbahçe’nin derbide olası bir puan kaybına tahammülü yok. Ayrıca Galatasaray’ın maçlarından gelecek olan sonuçlara da bağlı olacaklar. Galatasaray’ın mutlaka 1 maçta fire vermesi gerekiyor. Böyle olursa eğer Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı büyük derbiden 3 puan alıp tekrardan şampiyonluğa aday olur.

“BEŞİKTAŞ, O İSTİKRARI BİR TÜRLÜ YAKALAYAMADI. O YÜZDEN DERBİNİN FAVORİSİ FENERBAHÇE”

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Beşiktaş, sezon başından beri alışılmadık bir futbol sergiledi. Bunu teknik direktör değişiklikleriyle bir şekilde çözmeye çalıştılar ama sezon boyunca istikrarlı bir Beşiktaş göremedik. Fernando Santos gibi büyük bir isim getirdiler ama uyum sağlayamadılar. Kısa süre içinde de ayrılık yaşadılar. Burada yeniden Serdar Topraktepe’ye dönmenin Beşiktaş için kalan maçlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum. Derbilerin havası her zaman için farklıdır. Beşiktaş, sezon boyunca o istikrarı bir türlü yakalamadığından dolayı bu maçta kesinlikle Fenerbahçe favori.

“DZEKO, TADİC, İRFAN CAN VE FRED’E BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Edin Dzeko, bence Fenerbahçe’ye çok şey kattı. Sadece gol atmıyor, takımı sahipleniyor. Yeni gelen bir oyuncunun takımını bu kadar sahiplenmesi nadir bir durumdur. Derbide ayrıca Tadic, İrfan Can, Fred de ön planda olacak. Şampiyonluk şansını devam ettirebilme adına bu oyunculara büyük görev düşüyor. Fred, sakatlık yaşamasına rağmen takıma her döndüğünde katkı sağlamayı başarıyor. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu gibi dinamik ve kötü giden bir oyunda bile takımı ateşleyen ismin etkili olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe, olası bir puan kaybında şampiyonluğu yüzde yüz veda edecek. Ayrıca beklentileri yerine getirememiş bir Fenerbahçe karşımızda olacak. Ona göre oyuncu-teknik direktör analizi yapılıp önümüzdeki sezon için hazırlıklara başlanacak.

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EKREM DAĞ: “TÜM BU YAŞANANLARA RAĞMEN BEŞİKTAŞ’I KİMSE KÜÇÜMSEYEMEZ”

Beşiktaş’ın sezon başından beri 4 teknik direktör değiştirmesi iyi bir durum değildi. Ama bu olay her takımın başına gelebilir. Kadro kalitesinden de kimse memnun değildi. Ayrıca Beşiktaş’ın transfer bütçesi, Fenerbahçe ve Galatasaray ile aynı seviyede olmadığı için oyuncu kalitesi bakımından farklılıklar vardı. İstediğimiz bir Beşiktaş performansı izleyemedik. Tüm bu yaşananlara rağmen kimse Beşiktaş’ı küçümseyemez. Kötü gidişat var ama Beşiktaş’ın bunu toparlaması için adına yakışır bir kadro kalitesi oluşturması gerekiyor. Sezon başından beri transferde yapılan bazı hatalar vardı ve teknik direktör transferlerinde doğru tercihler olmadı. Beşiktaş’ın eski günlerine dönmesi için birlik beraberlik içinde doğru bir planlama yapması lazım. Doğru kadro kalitesi oluşturulduktan sonra gelecek sezon daha da iyi mücadele edeceklerine inanıyorum.

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“BENİM ZAMANIMDA DA KALİTELİ BİR KADRO YOKTU AMA TAKIMDA BİRLİK VARDI”

Beşiktaş’a transfer olduğumda ilk zamanlarda inanılmaz derecede ve kaliteli bir kadromuz yoktu ama takımda o birlik ve arkadaşlık ortamı vardı. Şimdiki kadroyu kötülemek için söylemiyorum bunu. Aile gibiydik ve Mustafa Denizli zamanında zaten şampiyonluk yaşamıştık. Ondan sonra Bernd Schuster, Carlos Carvalhal ve Tayfur Havutcu dönemlerinde her şey dört dörtlük geçmedi tabii ki. Elbette hatalar olmuştur. Mesela Quaresma’nın ilk geldiği ve Portekizli oyuncuların olduğu dönemler kadro kalitemiz çok iyi durumdaydı ama başarı gelmemişti. Yani her şeyi kadro kalitesine de bağlayamayız. Camianın güzel bir atmosfer oluşturması gerekiyor.

“FENERBAHÇE’NİN KAYBEDECEĞİ HER PUAN ŞAMPİYONLUĞUN KAYBEDİLMESİ DEMEKTİR”

Bugünkü derbi kesinlikle iki takım için de önemli. Fenerbahçe, şampiyonluğa oynuyor ve Galatasaray’ın gerisindeler. Fenerbahçe’nin kaybedeceği her puan Süper Lig’in kaybedilmesi demektir. Beşiktaş’ın kazanması moral ve motivasyon açısından güzel olacak. Beşiktaş, kazandığı takdirde son maçlara doğru çıkış yapacak ve 4.lüğü garantileme adına önemli bir galibiyet olacak. Hatta Beşiktaş, 3.lüğü de kovalamak isteyecektir. Avrupa Kupalarına katılma adına mücadelesini gösterecektir. 3 puanın vereceği moral ile inşallah iyi bir çıkış yakalarlar.

“SEMİH, İLK SENESİ OLMASINA RAĞMEN İNANILMAZ BİR PERFORMANS GÖSTERDİ”

Derbide Milot Rashica ve Gedson Fernandes gibi oyuncular ön plana çıkacaktır. Semih Kılıçsoy, sol taraftan dripling ve şutlarıyla etkili olacaktır. Semih, ilk senesi olmasına rağmen inanılmaz bir performans gösterdi. Beşiktaş’ın kötü dönemine denk geldi ama yine de performansıyla daha çok ön plana çıktı. Parlak bir geleceği var. Mutlaka daha da fazla çalışması lazım. Sol kanat ve forvet bölgesinde oynayabiliyor. Özellikle kıvrak olduğu için etkili driplingleri var. O yüzden Semih’ten çok şeyler bekliyoruz.

“PUAN FARKINI KAPATMAK FENERBAHÇE İÇİN ZOR OLACAK”

Ligin sonlarına doğru Galatasaray ile arasında olan puan farkını kapatmak Fenerbahçe için biraz daha zor olacak. Onların adına üzücü, Avrupa’dan da elendiler. Ama yine de bu durum Galatasaray’ın tüm maçları kazanıp şampiyon olacağı anlamına gelmez. Fenerbahçe, Galatasaray’ın hatasını bekleyecek. Ligin sonlarına doğru Galatasaray ile maçları var. O maça kadar Galatasaray puan kaybederse Fenerbahçe daha moralli çıkacak ve her şey iki takım için de açık olacak. Fenerbahçe, son yıllarda aldığı başarılı sonuçların devamını getiremiyor. Bu durum Fenerbahçe için klasik bir hal aldı.

“DERBİ ATMOSFERLERİ HER ZAMAN İNANILMAZ OLUR”

Derbi atmosferleri her zaman inanılmaz olur. Zaten maç günü geldiğinde o heyecanı yaşamak inanılmaz bir şeydir. O yüzden derbide oynayan her futbolcu çok şanslıdır. Maçta oynayacak oyuncular, bunun tadını çıkarmalı. Derbiler hangi stadyumda oynanırsa oynansın özeldir. Bol gollü ve güzel bir maç izleyebilirsek derbi daha da özel olacak.