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Ali Beyazlı: Rapid Wien'i geçeceğimize inancımız tam!

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#TRABZONSPOR#Ali Beyazlı#UEFA Avrupa Ligi
Ali Beyazlı: Rapid Wieni geçeceğimize inancımız tam
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 16:12

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Ali Beyazlı, camia olarak Rapid Wien turunu geçeceklerine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

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Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli 2. turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı.

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Kura çekimine katılan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, yaptığı açıklamada, "Camia olarak Rapid Wien turunu geçeceğimize olan inancımız tam. Taraftarlarımızın da desteği ile stadyumun tamamının dolmasını bekliyoruz. Bu tur sonrası Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. Hedefimiz ülkemizi Avrupa’da başarı ile temsil etmek" ifadelerini kullandı.

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#TRABZONSPOR#Ali Beyazlı#UEFA Avrupa Ligi

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