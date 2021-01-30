Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu!

Bursaspor'un Türk futboluna son armağanlarından Ali Akman ile ilgili son dakika gelişmesi. Mevcut performansı ile göze çarpan ve sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ali Akman’ın Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt yolunda. Sky DE'nin okurlarına aktardığı bilgilere göre; Alman ekibi, 18 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın. Chelsea, Arsenal, Galatasaray ve Wolfsburg'un Ali'yi takip ettiğinin altı çizilirken Frankfurt'un transferi kısa süre içerisinde tamamlayacağı vurgulandı.

Ümit Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Ali, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya transfer olmak istediğini açıklamış, "Kendimi 'top level' denilen en üst seviyeye hazırlıyorum. Kendimi en üst seviyeye çıkacak potansiyelde görüyorum, kendime güveniyorum, ben futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TFF 1. Lig’de 17 maçta ter döken genç santrfor, 10 kez rakip ağları havalandırırken, Bursaspor'un en golcü ismi konumunda. Öte yandan Ali Akman, Avrupa'daki üst düzey 10 ligde forma giyen 20 yaş altı oyuncular arasında, en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu. (Fanatik)