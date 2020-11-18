MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAli Akman'ın her 3 pozisyonundan biri gol! - Bursaspor Haberleri
GeriFutbol Ali Akman'ın her 3 pozisyonundan biri gol! - Bursaspor Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Ali Akman'ın her 3 pozisyonundan biri gol! - Bursaspor Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Akman'ın her 3 pozisyonundan biri gol! - Bursaspor Haberleri
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen genç forvet Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini gol yapıyor. Peki, Ali Akman bu sezon kaç maça çıktı, kaç gol attı? İşte detaylar...

TFF 1. Lig’in en skorer isimlerinden biri olan Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini golle sonuçlandırıyor.

TFF 1. Lig’de bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinin başında gelen Bursaspor’un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman, girdiği pozisyonlarda rakip kalecileri geçmekte zorlanmıyor. 9 haftada 7 gol atan Ali Akman, girdiği pozisyonların yüzde 32’sini gole çevirmeyi başardı. Genç futbolcu ayrıca, her şekilde topu filelerle buluşturmasını da biliyor.

Ali Akman, attığı 7 golün 3’ünü sağ, 3’ünü de sol ayakla kaydederken, 1 de kafa golüne imza attı. 18 yaşındaki futbolcu, gollerinin tamamını ceza sahası içinden attı.

 

Ali Akmanın her 3 pozisyonundan biri gol - Bursaspor Haberleri

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle