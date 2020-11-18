Ali Akman'ın her 3 pozisyonundan biri gol! - Bursaspor Haberleri
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen genç forvet Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini gol yapıyor. Peki, Ali Akman bu sezon kaç maça çıktı, kaç gol attı? İşte detaylar...
TFF 1. Lig’in en skorer isimlerinden biri olan Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini golle sonuçlandırıyor.
TFF 1. Lig’de bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinin başında gelen Bursaspor’un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman, girdiği pozisyonlarda rakip kalecileri geçmekte zorlanmıyor. 9 haftada 7 gol atan Ali Akman, girdiği pozisyonların yüzde 32’sini gole çevirmeyi başardı. Genç futbolcu ayrıca, her şekilde topu filelerle buluşturmasını da biliyor.
Ali Akman, attığı 7 golün 3’ünü sağ, 3’ünü de sol ayakla kaydederken, 1 de kafa golüne imza attı. 18 yaşındaki futbolcu, gollerinin tamamını ceza sahası içinden attı.
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