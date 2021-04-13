Ali Akman'ın Eintracht Frankfurt'a şok üstüne şok! Bu kararı hiç beklemiyordu, resmen...

Spor Arena Dış Haber | Bursaspor'da kadro dışı kaldıktan sonra Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzalayan Ali Akman, Almanya'da hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Bundesliga'da 4. sırada bulunan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hazırlanan Eintracht Frankfurt'ta büyük bir şok yaşanıyor... Alman ekibine tarihi başarıyı getiren isimler bir bir kulüpten ayrılıyor.

REKOR KIRIP AYRILDI!

Alman ekibinin Sportif Direktörü Fredi Bobic, sezon sonu için Hertha Berlin ile anlaşırken Bruno Hübner de emekli olacağını açıkladı.

Eintracht Frankfurt'ta son olarak Ali Akman'ın transferinde büyük bir payı olan takımın teknik direktörü Adi Hütter ile yollar ayrıldı. Borussia Mönchengladbach, Frankfurt ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Adi Hütter için 7.5 + 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyip Hütter ile anlaştıklarını açıkladı.

Böylece Mönchengladbach, Bundesliga'da bir teknik direktör için ödenen en yüksek bonservis ücreti rekorunu da kırmış oldu.

ALİ AKMAN'I ONLAR İKNA ETMİŞTİ...

Ali Akman, transferinde Hütter'in öneminin çok fazla olduğunu belirtip ''Adi Hütter beni aradı. Beni beklediğini ve bana güvendiğini söyledi. Onun dışında Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic ile de konuştum. Bence bir Alman kulübü oyuncuyu alıyorsa ondan çok büyük beklentileri vardır. Beni çok detaylı izlemişler ve benden eminler. Gittiğimde beni çok farklı futbolcu yapacaklar. Benim de heyecanım tam da bu yüzden. Orada seviye atlayacağımı düşünüyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

HÜTTER'DEN ALİ AKMAN YORUMU

Adi Hütter ise Ali Akman transferi için ''Ali'nin Bundesliga’da başarı olacağını düşünmeseydik onu transfer etmezdik. Böylesine genç oyuncular için potansiyel çok önemlidir. Ayrıca bu sezonki istatistiklerinin de iyi olduğunu görüyoruz.'' şeklinde konuşmuştu.

Avusturyalı teknik direktör, daha sonra ise Ali Akman'ın antrenman performansından memnun olduğunu belirtip ''Ali Akman fizik olarak şu anda çok iyi değil. Ancak; çok yetenekli bir oyuncu. Heyecan veriyor. Kendisini en iyi şekilde kullanmak istiyoruz'' demişti.

TARİHİ FIRSAT

Hütter, ayrılığı hakkında konuşurken ''Burada çok güzel ve yoğun bir 3 yıl yaşadım. Bu sezonun sonunda ben ve takımın olağanüstü bir sonuçla bitirmek istiyoruz'' derken takımdan ayrılacak bir diğer kişi Fredi Bobic, ''Tarihi bir fırsatımız var, şu anda önemli olan şey Frankfurt'un başarısı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

ALİ AKMAN'IN GELECEĞİ NASIL OLACAK?

Yaşanan bu gelişmelerin ardından tüm gözler Ali Akman'a çevrilmiş durumda. Milli futbolcuyu Eintracht Frankfurt'a getiren kişiler kulüpten ayrılırken Ali Akman, Almanya'ya gelir gelmez büyük bir şansızlık yaşamış oldu. Takımın yeni teknik direktörünün Ali Akman hakkında vereceği karar ise şimdiden merak konusu olmuş durumda...

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