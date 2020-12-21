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GeriFutbol Ali Akman Salzburg'a mı transfer oluyor? Fake hesap ortalığı karıştırdı
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Haber Giriş: 21.12.2020 - 08:21 | Son Güncelleme:

Ali Akman Salzburg'a mı transfer oluyor? Fake hesap ortalığı karıştırdı

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Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman'ın transferi şimdiden merak konusu olurken sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncu için farklı senaryolar da üretiliyor.

Bursaspor'un genç yıldızı Ali Akman'ın adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Ali Akman'ın Bursaspor'la mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bursaspor, genç yıldız adayı ile 1 ay içinde sözleşme yenilemezse Bosman kuralları çerçevesinde genç yıldız istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

FAKE HESAP ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fransız kaynaklı bir sosyal medya hesabı da bu bilgiyi fırsat bilip, "Salzburg, Bursaspor'dan Ali Akman'ı 4,5 milyon Euro bonservis + %20 sonraki satıştan elde edilecek kârdan pay karşılığında transfer etti." şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu bilgi sosyal medyada hızla yayıldı.

Ancak sosyal medyadaki bu hesabın kurmaca haberler üreten bir oluşum olduğu ortaya çıktı. 

Söz konusu hesap Mesut Özil'in Fenerbahçe ile haftalık 1907 euro karşılığında anlaştığını duyurmuştu. Ayrıca Advocaat'ın da Fenerbahçe ile anlaştığı için mevcut takımından ayrılacağını yazmıştı. Hesap ayrıca İtalya 3. Lig kulübü Scirocco'nun Gaziantep maçında Fenerbahçe kalecisi Oytun Özdoğan'ı izlediğini iddia etti.

 

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