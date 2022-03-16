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Ali Akman kimdir, nereli, kaç yaşında? Ali Akman'ın oynadığı takımlar

#Ali Akman#Ali Akman Kimdir#Ali Akman Nereli
Ali Akman kimdir, nereli, kaç yaşında Ali Akmanın oynadığı takımlar

Ali Akman, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bursaspor ile profesyonel kariyerine başlayanda Ali Akman, yurt dışı transferinin kesinleşmesiyle birlikte Yeşil Beyazlı takımda uzun bir süre kadro dışı bırakılmıştır. Peki, Ali Akman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Ali Akman 18 Nisan 2002 tarihinde Bursa Yıldırım'da dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de forma giymektedir.

Ali Akman, 2013 yılında futbola İnegölspor'da başladı.

09 Eylül 2015 tarihinde Bursaspor altyapısına transfer oldu. 31 Ağustos 2018 tarihinde 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

2 Şubat 2021'de Bursaspor, yönetim kurulunun oy birliğiyle verdiği kararla Ali Akman'ın "etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı" süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

1 Mart 2021'de Bursaspor, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshetti.

Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu, 1 Temmuz 2021'de bonservis bedeli olmadan takıma katılacaktı ancak Bursaspor, sözleşmesini feshedince 8 Mart'ta takıma katıldı.

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1 sezonluğuna Eredivisie takımlarından NEC Nijmegen'e kiralandı.

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