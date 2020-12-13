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Haber Giriş: 13.12.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

Ali Akman gibi o da parlıyor! Bursasporlu Batuhan Kör...

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Ali Akman gibi o da parlıyor! Bursasporlu Batuhan Kör...
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Bu sezon ağırlıklı olarak altyapıdan gelen oyuncularla mücadele eden Bursaspor’un parlayan bir başka yıldızı Batuhan Kör oldu. 19 yaşındaki futbolcu, son oynanan Yılport Samsunspor maçında da iki kez fileleri havalandırarak toplam gol sayısını 5’e çıkarttı.

TFF 1.Lig’de transfer yasağını kaldıramadığından dolayı ağırlıklı olarak altyapıdan gelen futbolcularla mücadele eden Bursaspor’da, yıldızı parlayan oyuncuların sayısı artmaya devam ediyor.

Son oynanan Yılport Samsunspor maçında attığı muhteşem iki golle dikkatleri üzerine çeken Batuhan Kör, yeşil-beyazlı camianın yanı sıra Türkiye’de de gündeme geldi.

Birbirinden farklı ve zor pozisyonlarda topu ağlarla buluşturan 19 yaşındaki futbolcu, toplam gol sayısını da 5’e çıkarttı. 

Ali Akman’dan sonra takımın en çok gol atan ismi olan Batuhan Kör, zorlu karşılaşma sonrası, “Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet” yorumunda bulundu.

 

Ali Akman gibi o da parlıyor Bursasporlu Batuhan Kör...

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