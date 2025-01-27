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Ali Akman, 1. Lig'e transfer oldu! Resmen açıklandı...

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#TRANSFER#Ali Akman#Çorum Fk
Ali Akman, 1. Lige transfer oldu Resmen açıklandı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 22:34

2021 yılında Bursaspor'dan Frankfurt'a giderek dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Belçika ekibi Dender'da forma giyen Ali Akman, Türkiye'ye Çorum FK formasıyla geri döndü.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Ali Akman'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Belçika liginde Dender forması giyen 22 yaşındaki santrforla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ali Akman, 1. Lige transfer oldu Resmen açıklandı...

Eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman'ın Çorum FK'de 18 numaralı formayı giyeceği belirtilen açıklamada, "Ahlatcı Çorum FK'mize hoş geldin Ali Akman. Ali'ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bursaspor altyapısından yetişen ve 8 Mart 2021 tarihinde Bundesliga ekibi Frankfurt'a imza atan Ali Akman, 4 Ağustos 2021'de Hollanda'nın NEC Nijmegen takımına kiralanmıştı. Akman daha sonra 7 Ağustos 2022'de Göztepe'ye kiralık olarak imza atmış ve sezon sonunda Frankfurt'a geri dönmüştü. Son olarak 10 Ağustos 2023'te Belçika'nın Dender takımına imza atan Ali Akman, burada da 1,5 sezon geçirdi.

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#TRANSFER#Ali Akman#Çorum Fk

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