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ALG Spor, Galatasaray'ı da mağlup etti

#Kadın Futbol Süper Ligi#Gaziantep ALG Spor#Galatasaray
ALG Spor, Galatasarayı da mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 8. hafta erteleme maçında Gaziantep ALG Spor. deplasmanda Galatasaray Kadın Futbol takımını 3-0 mağlup etti.

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Geçen hafta deplasmanda Kayseri’yi 4-0 yenerek dünya rekoruna imza atan Gaziantep ALG Spor, gol yemeden namağlup olma unvanını Galatasaray karşısında da sürdürdü.

ALG Spor, Mariem, Ruth ve Medine’nin ayağından bulduğu gollerle Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 44 puana yükselen Gaziantep ALG Spor, liderlik koltuğunu sağlamlaştırarak en yakın rakibine 8 puan fark attı.

"Gurur duyuyorum"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Galatasaray karşısında da kazanan takımıyla gurur duyduğunu belirterek; “Bu hikayenin sonu nereye kadar gidecek bilmiyorum ama ortada çok önemli bir başarı var. Teknik ekibimiz ve oyuncularımızla gurur duyuyorum. İnşallah normal sezonu güzel bir şekilde kapatıp aynı başarıyı play-off’larda da göstereceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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#Kadın Futbol Süper Ligi#Gaziantep ALG Spor#Galatasaray

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