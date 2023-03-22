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Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Eroğlu#Batuhan Karadeniz#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 11:50

Moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti. Eroğlu, polis ekibinin Batuhan Karadeniz’in evine gittiği sırada çektiği görüntüleri de paylaşarak, ’Polisi ben çağırdım’ yazdı.

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Televizyon programındaki moda yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla, bir süredir ilişkisi olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Eroğlu, Karadeniz’den ilk defa şiddet görmediğini, kendisini saçından sürüklediği anlara ait görüntülerin de olduğunu ileri sürdü. Eroğlu, videolarında darp raporu alarak şikayetçi olduğunu söyledi.

"GÖRDÜĞÜM İLK ŞİDDET DEĞİLDİ"

Vücudundaki darp izlerini gösteren Aleyna Eroğlu, "Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu benim gördüğüm ilk şiddet değildi. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim lakin düzelmedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sevgilisini benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum" dedi.

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Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

"BENİ VE AİLEMİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ"

Eroğlu sadece kendisinin değil ailesinin de küçük düşürüldüğünü de ekleyerek, "Sana parça parça 300 bin TL verdim. Annemin kredi kartından laptop aldın, 37 bin TL harcadın. Benim kaybettiğimi zannettiğim altın bilekliğimi sattın. Sana hakkımı haram etsem iki cihanda da iki yakan bir araya gelmez. Sen herkesi kazıklayarak gol atıyorsun. Kolumu kapıya sıkıştırdın. Bana bu psikolojik ve bedensel şiddeti yapan kişi Batuhan Karadeniz’dir. Bu gece polisler eşliğinde gittim. Ailemi ve beni küçük düşürecek hareketlerde bulundu. Türk adaletine güveniyorum. Bir insana güvenmenin bedelini çok ağır ödedim. Korunma kararı da çıkarttırdım. Daha önce de bir otelde saçlarımdan sürüklediği görüntüler mevcut. Ben sadece güvendim. Son 2 senemi hayatımdan silmek istiyorum. Bu işi yargıya taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

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Eroğlu yayınladığı videoların birinde polis ekiplerinin Batuhan Karadeniz’in kapısına geldiği anları da paylaştı. Eroğlu bu videonun üzerine de ’Polisi de ben çağırdım bu arada’ yazarak şikayetçi olduğunu söyledi.

Batuhan Karadeniz'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz’den şiddet gördüğünü iddia etti

 

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#Aleyna Eroğlu#Batuhan Karadeniz#Şiddet

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