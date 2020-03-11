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Futbol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, corona virüs nedeniyle karantinaya alınıyor!

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Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, corona virüs nedeniyle karantinaya alınıyor!
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Inter'in yıldızı Alexis Sanchez ve Barcelona'da kariyerini sürdüren Arturo Vidal, corona virüs nedeniyle karantinaya alınıyor...

Spor Arena Dış Haber | Alexis Sanchez ve Arturo Vidal, bu ay sonu milli maç arasında Dünya Kupası elemeleri için Şili'ye gidecek.

Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich ise iki yıldız futbolcunun ülkeye girişinde karantinaya alacaklarını duyurdu.

İtalya'da corona virüs nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısının 631'e çıkmasına dikkat çeken Jaime Manalich, ''İnsanlarımızın hayatlarını tehlikeye atmak istemiyoruz. İtalya'dan kim gelirse gelsin karantinaya alınacak. Bu durum futbolcularımız için de geçerli.'' sözlerini kullandı.

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