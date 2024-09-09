Alexandru Cicaldau, Mehmet Topal'ın takımına gidiyor! İmza...

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2021/2022 sezonunun başında Galatasaray’a transfer olan ancak beklentilerin uzağında kalan Alexander Cicaldau’nun yeni adresi belli oldu.

ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR

Son iki sezonu farklı takımlarda kiralık olarak geçiren Cicaldau, Romanya 1. Ligi’nde mücadele eden Petrolul Ploieşti ile bir yıllık kiralık olarak anlaştı. 27 yaşındaki futbolcunun TSİ 14.15’te Romanya’da olacağı öğrenildi.

MEHMET TOPAL’IN ÖĞRENCİSİ OLACAK

Cicaldau’nun kiralık olarak transfer olmaya hazırlandığı Petrolul Ploieşti’nin teknik direktörlüğünü eski milli futbolcu Mehmet Topal yapıyor. Topal’ın ekibi 8 maçın sonunda topladığı 13 puanla ligin 5. basamağında bulunuyor.

MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Romanya basınının haberine Petrolul Ploieşti, Cicaldau için Galatasaray’a kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncunun maaşını ise Galatasaray’ın ödeyeceği iddia edildi.

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GEÇTİĞİMİZ SEZON 32 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezonu Konyaspor’da kiralık olarak geçiren Aleksander Cicaldau, yeşil beyazlı ekiple çıktığı 32 maçta 1 gol - 2 asistlik performans gösterdi.