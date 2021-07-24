Alexandru Cicaldau kimdir? Cicaldau kaç yaşında ve nereli? İşte Alexandru Cicaldau'nun kariyeri ve biyografisi

08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlandı. Romanya Milli Takımı’nda 14 kez forma giyen Cicaldau, 2 gole imza atarken, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. İşte, Alexandru Cicaldau'nun kariyeri ve biyografisi...

ALEXANDRU CİCALDAU KİMDİR?

8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia şehrinde dünyaya gelen Alexandru Cicaldau, futbola Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinde başladı. 2014 yılında Gheorghe Hagi'nin kurduğu Viitorul Constanta'ya transfer olan Cicaldau, 2016'da A takım kadrosuna dahil edildi. Burada çıktığı 50 maçta 1 gol, 7 asistle oynayan Rumen 10 numara, 2018/2019 yaz transfer döneminde 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Universitatea Craiova'ya transfer oldu.

Universitatea Craiova'nın değişilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, burada çıktığı 129 maçta 33 gol, 21 asistle skora katkı sağladı. Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria da ilgileniyordu.

1.78 boyunda olan Craiova'nın güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro. Mart 2018'den beri Romanya A Milli Takım forması da giyen yıldız oyuncu, çıktığı 14 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.