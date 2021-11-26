Alexandru Cicaldau, Galatasaray'ı sırtladı

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Galatasaray, dün UEFA Avrupa Ligi’nde hem kendisi için hem de ülke puanı için çok önemli bir galibiyetin altına imza atarken, Alexandru Cicaldau performansıyla sarı kırmızılıların zaferin büyük rol oynadı.

Sezon başında transfer olduğu Aslan’da dünkü maça kadar Avrupa’da golü bulunmayan Rumen futbolcu, Marsilya önünde iki golde de ön plandaydı. 24 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada Sofiane Feghouli’nin asistinde ağları sarsarak Avrupa’da siftah yaparken, sarı kırmızılıları da öne geçiren golü attı.

Dakikalar 30’u gösterirken de yine Cicaldau’nın çevirdiği topu uzaklaştırmak isteyen Duje Caleta-Car, kendi kalesini avladı ve Galatasaray bu goller henüz ilk yarım saatte 2-0’ı bulmayı başardı.

5 GOLE DİREKT KATKI

Cicaldau, dünkü golle birlikte sarı kırmızılılarda bu sezon toplamda 5 gole direkt katkı sağlamış oldu. Genç futbolcunun 4 golü, 1 de asisti bulunuyor. Ayrıca Aslan’daki ilk iç saha golünü kaydetmeyi başardı. İkinci yarıda sakatlanan Cicaldau, yerini Morutan’a bıraktı.