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Alexandru Cicaldau: 'Galatasaray'da devam etmek istiyorum'

#Galatasaray#Cicaldau#Fatih Terim
Alexandru Cicaldau: Galatasarayda devam etmek istiyorum

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılardaki günleri, hedefleri ve Fatih Terim hakkında konuştu.

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Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau, A Spor'a önemli açıklamalar yaptı.

İşte Cicaldau'nun sözleri;

Sezona iyi başladık. Avrupa'da iyi maçlar çıkardık. Sonra takım olarak seviyemiz aşağıya indi. Kendi performansım için bahane aramıyorum. Kovid'i de bir bahane olarak görmüyorum. Sezona iyi başladık, hastalıktan sonra kendi performansımda bir düşüş vardı. Ama tekrarlıyorum, bu bir bahane değil.

GOLLER ATTIM

Ben orta sahanın her yerinde oynayabiliyorum. Ama kendimi en iyi hissettiğim yer 8 numara. 10 numarada da oynadım, o zaman daha çok kaleye yakındım. Pozisyonlara da girdim ve goller attım.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIM

Galatasaray, dünyada tanınan bir takım. Hagi, burada oynadığından beri takip ediyorum. Galatasaray ile ilgili bilgim vardı. Galatasaray'dan teklif gelince, hayatımda ilk defa böyle bir his yaşadım. Büyük sevinç yaşadım.

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HAYATIM BOYUNCA AKLIMDA KALACAK

Avrupa'da iyi bir sezon geçirdik. Marsilya maçında gol attım ve asist yaptım. İlk devre oynadım, ikinci yarı sakatlandım. Golden sonraki sevincimi tüm futbolcular yaşamak ister. Barcelona maçı da hayatım boyunca aklımda kalacak. Özel bir hatıra olarak kalacak. 10 sene önce televizyonda izlediğim takıma karşı Camp Nou'da maça çıktım

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TERİM'E TEŞEKKÜR EDERİM

Fatih Terim'e çok teşekkür ederim. Bana güvendi ve buraya aldırdı. Bana çok yardımcı oldu. Onun sayesinde performans gösterdim. Sonra bir hoca değişikliği oldu, ama benim sahada görevimi yerine getirmem gerekiyor. Benim futbolcu stilim, kim hocaysa fark etmez, elimden geleni yapmaya çalışıyorum

DEVAM ETMEK İSTİYORUM

Buraya geleli daha bir sene olmadı. Mutluyum, bu takımı çok seviyorum. Sadece bu takımı düşünüyorum. Bu takımda devam etmek istiyorum. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. İyi ve kötü zamanlarda yanımda oldular. Bana destek oldular. Onlar bana çok büyük güç verdiler. Emin olsunlar, bu formayı taşıdığım sürece elimden gelen her şeyi yapacağım

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#Galatasaray#Cicaldau#Fatih Terim

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