Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu!

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İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, Villarreal'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Alvaro Morata'nın Milan'a transfer olmasının ardından santrafor arayışlarına giren Atletico, Alexander Sörloth'u renklerine bağladığını açıkladı.

Atletico Madrid, Villarreal'e Alexander Sörloth için 30 milyon Euro bonservis bedeli artı 5 milyon Euro bonus ödeyecek.

41 MAÇTA 32 GOLE KATKI

Geçen sezon Villarreal'de 41 maçta 26 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koyan Norveçli golcü, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.