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GeriFutbol Alexander Sörloth'un şov yaptığı maçta Leipzig liderliğe yükseldi
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Futbol
Haber Giriş: 06.03.2021 - 19:49 | Son Güncelleme:

Alexander Sörloth'un şov yaptığı maçta Leipzig liderliğe yükseldi

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Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Freiburg'u Alexander Sörloth'un 1 gol, 1 asistle oynadığı maçta 3-0 mağlup eden Leipzig, liderliğe yükseldi.

Bundesliga'nın 24.haftasında Leipzig, deplasmanda Freiburg'u Nkunku, Sörtloth ve Forsberg'in golleriyle 3-0 yenmeyi başardı.

Bu galibiyetle puanını 53'e yükselten Leipzig, 1 maç eksiği bulunan Bayern Münih'in önünde birinci sıraya yerleşti.

Leipzig kariyerine kötü başlayan ancak son haftalarda çıkışa geçen Norveçli golcü Sörloth, son 3 resmi maçta toplam 5 gole katkı yaptı.

Alman ekibiyle toplamda 28 maça çıkan 25 yaşındaki golcü, 5 gol ve 4 asiste ulaştı.

Alexander Sörlothun şov yaptığı maçta Leipzig liderliğe yükseldi

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