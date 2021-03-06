Alexander Sörloth'un şov yaptığı maçta Leipzig galibiyeti aldı
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Freiburg'u Alexander Sörloth'un 1 gol, 1 asistle oynadığı maçta 3-0 mağlup eden Leipzig, puanını 53'e yükseltti.
Bundesliga'nın 24.haftasında Leipzig, deplasmanda Freiburg'u Nkunku, Sörtloth ve Forsberg'in golleriyle 3-0 yenmeyi başardı.
Bu galibiyetle puanını 53'e yükselten Leipzig, 1 maç eksiği bulunan Bayern Münih'in önünde birinci sıraya yerleşti.
Leipzig kariyerine kötü başlayan ancak son haftalarda çıkışa geçen Norveçli golcü Sörloth, son 3 resmi maçta toplam 5 gole katkı yaptı.
Alman ekibiyle toplamda 28 maça çıkan 25 yaşındaki golcü, 5 gol ve 4 asiste ulaştı.
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