Alexander Sörloth'un peşinde şimdi de Chelsea var! Son dakika Trabzonspor haberleri
Bu sezon ortaya koyduğu performansla hayran bırakan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'a son olarak Chelsea talip oldu.
Transfer sezonunun gözdesi olacak olan Norveçli golcü için Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Milan ve Napoli'nin ardından İngiliz ekibi Chelsea'nin de devreye girdiği öne sürüldü.
Alman 'fussballtransfers' sitesi de 24 yaşındaki oyuncuyla tam 20 takımın ilgilendiğini belirtirken, Sörloth'un bonservis bedelinin de 30 milyon Euro olduğunu iddia etti.
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