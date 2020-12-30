Alexander Sörloth'un menajerinden Galatasaray'a beklenmedik teklif!

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken sarı-kırmızılı takımla ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Alman ekibi Leipzig'e transfer olan golcü oyuncu Alexander Sörloth'un menajerinin İstanbul'a gelmesi heyecan yaratmıştı.

HAKON EVJEN ÖNERİSİ

Almanya'da mutlu olmayan yıldız futbolcu için 'geri dönüyor' iddiaları ortaya atıldı ancak menajer Mike Kjolo'nun, elindeki diğer oyuncularla ilgili Süper Lig takımlarıyla masaya oturduğu öğrenildi.

Norveçli menajerin, İstanbul'dan ayrılmadan önce Galatasaraylı yöneticiler ile bir araya geldiği ve AZ Alkmaar'da oynayan ön libero Hakon Evjen'i teklif ettiği ifade edildi. Ancak Evjen'in şu aşamada sıcak bakılmadığı da gelen haberler arasında...

YÖNETİM BEKLEMEYE ALDI

Galatasaraylı yöneticilerin, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunması nedeniyle Hakon Evjen'i beklemeye aldığı kaydedildi.

HAKON EVJEN KİMDİR?

Kariyerine Mjølner'de başlayan Hakon Evjen, daha sonra Bodø/Glimt altyapısına transfer oldu. Burada gösterdiği performansla A takıma yükselen 20 yaşındaki orta saha, 1 Ocak 2020 tarihinde AZ Alkmaar'a transfer oldu.

AZ Alkmaar'da 13 resmi müsabakada görev alan Norveçli oyuncu, henüz gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Hakon Evjen ayrıca AZ Alkmaar U21 takımında ise 9 müsabakaya 1 gol 2 asist sığdırmayı başardı. (A Spor)

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