×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Alexander Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi!

Güncelleme Tarihi:

#İspanya La Liga#Atletico Madrid#Real Sociedad
Alexander Sörlothun golü Atletico Madride yetmedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 01:05

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Real Sociedad, 1-1 berabere kaldı.

Haberin Devamı

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Estadio Municipal de Aneoeta'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.

Atletico Madrid'in golünü 50. dakikada transferde adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth kaydederken, Real Sociedad'ın tek sayısı 55. dakikada Gonçalo Guedes geldi.

Gözden KaçmasınArdadan asist, Gonzalodan hat-trick Real farklı kazandıArda'dan asist, Gonzalo'dan hat-trick! Real farklı kazandıHaberi görüntüle

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 38, Real Sociedad ise 18 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Real Sociedad ise Getafe deplasmanına gidecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya La Liga#Atletico Madrid#Real Sociedad

BAKMADAN GEÇME!