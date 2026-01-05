Alexander Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi!

Güncelleme Tarihi:
İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Sociedad ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
Estadio Municipal de Aneoeta'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi.
Atletico Madrid'in golünü 50. dakikada transferde adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth kaydederken, Real Sociedad'ın tek sayısı 55. dakikada Gonçalo Guedes geldi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid 38, Real Sociedad ise 18 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Real Sociedad ise Getafe deplasmanına gidecek.