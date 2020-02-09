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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2020 - 10:07,Son Güncelleme:/

Alexander Sörloth'un bacağının görüntüsü olay oldu

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Alexander Sörloth'un bacağının görüntüsü olay oldu

Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada Baino'yu xittirmesi sonrası kırmızı kartla kırmızı kart oyun dışında kalan Alexander Sörloth'un bacağının görüntüsü sosyal medyada yankı uyandırdı.

Maçın 90+2. dakikasında Baino'nun yaptığı müdahele sonra sinirlenen Sörloth rakibini ittirerek yere düşürdü. Bu pozisyon sonra maçın hakemi Hüseyin Göçek önce iki futbolcuya sarı kart gösterdi. Sonra VAR'dan gelen uyarı sonra pozisyonu izleyen Göçek Norveçli futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ardından ise Trabzonspor taraftarları Alexander Sörloth'un sinirlenmesine neden olan Baino'nun darbeleri sonrası bacağının görüntüsünu paylaşarak kırmızı kart gösteren maçın hakemine tepki gösterdiler.

Trabzonspor'un hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda BŞB Erzurumspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek olan Alexander Sörloth, en az 2 maç ceza alması halinde ise ligdeki Sivasspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.

Alexander Sörlothun bacağının görüntüsü olay oldu

Alexander Sörlothun bacağının görüntüsü olay oldu

Alexander Sörlothun bacağının görüntüsü olay oldu


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