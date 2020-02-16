Alexander Sörloth'tan Tahkim Kurulu ve galibiyet yorumu!

Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Alexander Sörloth, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"HERKES GÖREVİNİ YAPIYOR"

Gol sayısı hakkında yorum yapan Norveçli futbolcu, "Çok iyi bir takımımız var, bireysel olarak da iyi oyuncular sahibiz. Herkes kendi görevini yerine getiriyor. En önemli şey takımın kazanması, bununla beraber ben de gol atar ve gol kralı olabilirsem, mutlu olurum ama en önemli şey takımın kazanması" ifadelerini kullandı.

TAHKİM KURULU YORUMU

Tahkim'den cezasının 1 maça indirilmesi üzerine görüşleri sorulan Sörloth, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum" dedi.





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