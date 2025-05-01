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Alexander Sörloth'tan geleceği hakkında açıklama! Beşiktaş...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Sörloth#Atletico Madrid
Alexander Sörlothtan geleceği hakkında açıklama Beşiktaş...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 18:43

Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth geleceği hakkında konuştu.

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Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Devre arası transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Norveçli golcü, Madrid'de mutlu olduğunu söyledi.

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İşte Alexander Sörloth'un sözleri;

İlk zamanlarda yedek kulübesinden oyuna girip goller atıyordum. Ama bu daha sonra değişti ve artık ilk 11'deyim. Diğer takımlara göre daha farklı bir sistem ve takım arkadaşlarım var. Attığım gollerle özgüvenim yerine geldi artık burada daha rahatım.

BURADA MUTLUYUM

Atletico Madrid'de çok mutluyum. Madrid, İspanya'daki en sevdiğim şehir ve burada olduğum için mutluyum. Atletico için oynamak bir zevk.

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#Transfer#Sörloth#Atletico Madrid

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