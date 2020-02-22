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GeriFutbol Alexander Sörloth'tan Beşiktaş maçı sonrası açıklama: "İnanılmaz!"
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Futbol
Haber Giriş: 22.02.2020 - 22:18,Son Güncelleme:/

Alexander Sörloth'tan Beşiktaş maçı sonrası açıklama: "İnanılmaz!"

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Alexander Sörloth'tan Beşiktaş maçı sonrası açıklama: "İnanılmaz!"
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Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da takımının 2 golünü de atan Alexander Sörloth, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"İNANILMAZ MUTLUYDUM"

Sörloth, "En iyi performansımızı gösterdiğimizi söyleyemeyiz, Beşiktaş baskılı başladı. Günün sonunda 1 puanı almayı başardık. 2. golde inanılmaz mutluydum, çok kaliteli bir orta geldi, golü attığımda inanılmaz mutluydum" dedi.

"BU HEDEFE GİDERKEN..."

Filip Novak ise "Böyle maçları İstanbul'da oynamak zordur ama çok iyi bir ruh, iyi bir karakter gösterdik. Son dakikada gelen gol çok önemliydi, bu 1 puan çok önemliydi. 1 puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim bir hedefimiz var, bu hedefe giderken ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Alexander Sörlothtan Beşiktaş maçı sonrası açıklama: İnanılmaz

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