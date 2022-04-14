Alexander Sörloth'tan Beşiktaş açıklaması! Transfer haberlerine flaş yanıt...

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Bonservisi RB Leipzig'de bulunan ve sezonu Real Sociedad'da kiralık geçiren Alexander Sörloth, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Norveçli golcüyle ilgili geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı açıklamalarda bulunmuş ve transfer için açık kapı bırakmıştı.

Kazancı açıklamasında, “Sörloth ile Talisca çok değerli ve ülkemiz de başarılı olmuş oyuncular. Hocanın sistemi çerçevesinde, futbolun ekonomisi içinde mantıklı olursa neden olmasın. Sörloth ve Talisca olursa ne güzel ama olmazsa ve Valerien İsmael’de olduğu gibi başka oyuncular gelirse ‘Kim bunlar’ denecek. Sahaya çıkınca düşünceler değişecek. Sörloth için Real Sociedad’ın opsiyon hakkı sürüyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Bu durum biraz daha mayıs ayında belirlenecek işler. Sörloth farklı farklı liglerde kendisini denedi. Premier Lig tecrübesi de bulunuyor. Kendisinin buraya gelme arzusu da var. Tabii ki olay sonunda maddi duruma gelecek. İlk adım Real Sociedad’ın opsiyonu kullanıp kullanmaması konusu.” ifadelerini kullanmıştı.

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Norveçli golcü İspanyol basınına verdiği röportajda Beşiktaş'ın ilgisinden haberinin olmadığını ve geleceğine dair kararı sezon sonunda vereceğini söyledi.

İşte Sörloth'un röportajı;

-En iyi Sörloth'u gördük mü?

"Önceki birkaç maç benim için iyi geçti ve son maçta da bir gol attım. Şu anda kendimi oldukça iyi hissediyorum. Umarım henüz görmemişsinizdir. Birçok tecrübeli forvet ile birlikte çalışıyorum ve hala kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum."

-Çok fazla oynayamadığın için hayal kırıklığı yaşadın mı?

"Öyle bir takıntım yok ancak tabii ki her zaman oynamak istiyorum. Yani bunu düşünerek moralimi bozmayı tercih etmiyorum. Ancak bir forvet oyuncusu için ne kadar çok sahada kalırsanız o kadar iyi tabii ki."

"SAYILARA KAFA YORMAYI BIRAKTIM"

-Gol sayıların biraz düşük bu sezon. Bunun nedeni nedir?

"6 golüm var bu sezon. Gençken gol atamadığımda deliye dönüyordum ancak artık bu durumun beni kötü etkilemesine izin vermiyorum. İyi bir oyuncu olduğumun farkındayım ve sayılara kafa yormayı artık bıraktım."

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"SEZON SONU KARAR VERECEĞİM"

-Real Sociedad'da mı devam edeceksin?

"Bunu bilmiyorum. Şu an saha içine odaklanmış durumdayım ve bu tarz konuların dikkatimi dağıtmasına izin vermek istemiyorum. Sezon sonu geldiğinde menajerimle oturup bir karar vereceğiz."

"BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİNDEN HABERİM YOK"

-Beşiktaş'ın seninle ilgilendiği haberleri doğru mu?

"Hiçbir fikrim yok, ben görmedim bu haberleri. Zamanımı bu tarz konularla harcamak istemiyorum. Dediğim gibi sezon sonu ne olacağını göreceğiz."

-26 yaşında olmana rağmen birçok kulüpte forma giydin. Biraz istikrara ihtiyacın olduğunu düşünüyor musun?

"Yeni ülkeler keşfetmeyi seviyorum. Ben sabırlı bir insanım ancak tek isteğim futbol oynamak. Oynayamadığım bir kulüpte olduğum zaman ayrılmak için harekete geçiyorum."

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"GİTTİĞİM HER KULÜPTE MUTLUYDUM"

-İnsanlar senin eski tarz bir forvet olduğunu düşündü ancak sen daha hareketli bir oyuncu olduğunu gösterdin. Bunu nasıl yorumlarsın?

"Gittiğim her takımda yaşadığım bir durum bu. Beni sahada gördükten sonra insanların fikirleri değişiyor. Fiziki yapımın aksine savunma arkasına koşu atarak oynamaktan daha çok keyif alıyorum."

-Oynadığın bunca kulüp içinde hiç pişmanlık duyduğun var mı?

"Hayır, gittiğim her kulüpte mutluydum. Futbolda neler olacağını bilemezsiniz ancak hiçbir kulübe gittiğim için pişmanlık duymadım. Aldığım kararları almamış olsaydım belki şu an bu konumda olamayacaktım."

"TÜRKİYE'DE OYNARKEN YORULMUYORDUM"

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-Türkiye'de tam 33 gol atmayı başardın. Bunu nasıl yaptın?

"Benim için gerçekten inanılmaz bir sezondu. Harika bir takımımız vardı ve takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyordu. Maçlardan önce kız arkadaşım ve babamla konuştuğumda "Yine 2-3 gol atarım herhalde" diyordum. O sezon hiçbir zaman yorulduğumu hatırlamıyorum."