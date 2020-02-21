Alexander Sörloth varsa Trabzonspor'da sıkıntı yok!

Bu sezon rakip ağları 17 kez havalandırıp gol krallığı yarışında zirvede bulunan Norveçli yıldız İstanbul takımlarının 5’ine de gol attı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa’ya karşı 7 maçta görev yapan Sörloth sadece 1 karşılaşmada suskun kalırken 6 maçta 8 gol attı.

Trabzon, Sörloth’un gol attığı maçlarda yenilmezken 12 puan topladı.





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